Молодежная сборная Казахстана по футболу стартовала с победы на международном турнире в Турции

Молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) стартовала с победы на международном турнире Antalya Cup, проходящем в Турции, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Казахстан U21

В первом матче подопечные Кайрата Нурдаулетова обыграли команду Северной Македонии со счетом 2:1. Причем все голы были забиты во втором тайме. В составе победителей голы забили Саги Совет (55-я минута) и Абылайхан Жумабек (71-я).

Казахстан (U-21): Данил Устименко (В) — Саги Совет, Динмухаммед Кашкен, Адилбек Жумаханов, Лев Скворцов — Жаслан Каиркенов, Султан Сагнаев (К), Андрей Ульшин, Арман Кенесов — Владислав Прокопенко, Максим Скорых;.

резерв: Динмухаммед Жомарт (В) — Шахсултан Зубайдилда, Аслудин Хаджиев, Микаэль Аскаров — Арсен Буранчиев, Дмитрий Бачек, Динмухаммед Караман, Бекзат Имангазиев, Алияр Мухаммед — Абылайхан Жумабек.