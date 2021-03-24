Жоао Пауло отреагировал на возможность натурализации и выступать за сборную Казахстана

Полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло прокомментировал слова главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова о возможной натурализации бразильца и дальнейшем вызове его в главную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.

«Все зависит от Бога», — написал Пауло на своей странице в Instagram.