Жоао Пауло отреагировал на возможность натурализации и выступать за сборную Казахстана
В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром КПЛ.
В прошлом сезоне он стал лучшим бомбардиром КПЛ.
Полузащитник «Ордабасы» Жоао Пауло прокомментировал слова главного тренера сборной Казахстана Талгата Байсуфинова о возможной натурализации бразильца и дальнейшем вызове его в главную команду, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Все зависит от Бога», — написал Пауло на своей странице в Instagram.
Напомним, что бразилец с 12 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром КПЛ-2020.