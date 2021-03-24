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22:07 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты Беларуси и Гондураса сыграли вничью

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты национальной сборной Беларуси завершили вничью первый матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2020

Сегодня на поле жодинского стадиона «Торпедо» подопечные Михаила Мархеля в товарищеском поединке разошлись миром с командой Гондураса — 1:1.

Команда
Беларусь

В начале игры хозяева имели небольшое преимущество, результатом которого стал гол Павла Савицкого на 22-й минуте. После пропущенного мяча гости заметно активизировались, и за минуту до перерыва Александр Лопес мощным ударом со штрафного сравнял счет. Через 10 минут после старта второй половины встречи белорусы остались в меньшинстве после удаления Дениса Лаптева. В оставшееся игровое время заокеанские футболисты больше атаковали, но результат не изменился.

В первой встрече этих команд в мае 2010 года в австрийском Филлахе также была зафиксирована ничья — 2:2.

Для сборной Беларуси этот контрольный матч стал проверкой сил перед стартом в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. В субботу, 27 марта, в своем первом поединке квалификационной группы Е белорусы примут на поле минского стадиона «Динамо» команду Эстонии. 30 марта белорусские футболисты сыграют в гостях у сборной Бельгии. Сегодня эстонцы в польском Люблине встретятся с чехами, а бельгийцы в Брюсселе примут команду Уэльса.

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