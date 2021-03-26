Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
25.03
Румыния
Македония
32
Футбол. Чемпионат мира
25.03
Лихтенштейн
Армения
01
Футбол. Чемпионат мира
25.03
Германия
Исландия
30
Футбол. Чемпионат мира
25.03
Венгрия
Польша
33
Футбол. Чемпионат мира
25.03
Англия
Сан-Марино
50
Футбол. Чемпионат мира
25.03
Андорра
Албания
01
Все события
Фоторепортажи
10Мадридское дерби завершилось в пользу «Барселоны»
11«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов
16:59 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская футбольная «молодежка» победила армян в товарищеском матче

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) нового созыва одержали первую викторию в международном товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня в Ереване подопечные Сергея Ясинского обыграли армянских сверстников со счетом 2:1. Оба мяча в составе победителей забил Владислав Ложкин, отличившийся на 18-й и 88-й минутах встречи.

В понедельник, 29 марта, белорусы сыграют в Тбилиси с грузинской «молодежкой».

Эти спарринги являются для сборной Беларуси одним из этапов подготовки к старту отборочного турнира континентального первенства. Первый поединок в квалификационной группе D белорусские футболисты проведут 5 июня на своем поле против команды Кипра, которая вчера сыграла вничью в гостях у греков — 0:0.

Гороскоп на май 2020
В США заметили красивую горящую полосу в небе. Что это было? (Видео)
Российские фигуристы выиграли ритм-танец на чемпионате мира
Арустамян: Если в «Спартак» придет Де Дзерби, это будет топ
Сложный матч для России: Топ-5 ставок выходных
Дубль Бучневича помог «Рейнджерс» разгромить «Филадельфию»
В «Барселоне» определились с футболистами, которые покинут клуб
Капризов забил в стиле своего кумира! Он прервал грустную серию
Российские сноубордисты заняли весь пьедестал на юниорском ЧМ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь