Сборная России проведёт товарищеский матч с Польшей 1 июня

Матч Польша — Россия рассматривается как подготовка к финальной части чемпионата Европы — 2020.
Напомним, сейчас сборная России играет квалификационные матчи на чемпионат мира — 2022 года. В матче 2-го тура отборочного раунда национальная команда встретится со сборной Словении. Матч состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.
24 марта сборная России на выезде победила Мальту в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Словения, в свою очередь, дома одолела Хорватию (1:0). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Словакия.