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00:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Сборная России проведёт товарищеский матч с Польшей 1 июня

Сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Польши. Встреча запланирована на 1 июня 2021 года, она пройдёт во Вроцлаве (Польша), информирует официальный сайт Польского футбольного союза.

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Источник: AP 2020

Матч Польша — Россия рассматривается как подготовка к финальной части чемпионата Европы — 2020.

Напомним, сейчас сборная России играет квалификационные матчи на чемпионат мира — 2022 года. В матче 2-го тура отборочного раунда национальная команда встретится со сборной Словении. Матч состоится 27 марта на стадионе «Фишт» в Сочи.

ЧМ-2022. Отборочные. Европа
Группа H, 27.03.2021, 17:00

Россия-Словения-

24 марта сборная России на выезде победила Мальту в матче 1-го тура отбора ЧМ-2022. Словения, в свою очередь, дома одолела Хорватию (1:0). В группе H, которую представляют команды, также находятся Кипр и Словакия.

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