«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм!». Зайнутдинов ответил критикам

Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов сделал заявление у себя в Instagram по поводу травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Зайнутдинов выложил результаты МРТ и подписал фото так: «Обидно! Когда ставят под сомнение патриотизм! Я всегда еду в сборную с большим желанием! Всевышний все раставит на места!».

Накануне стало известно, что футболист ЦСКА не сможет сыграть с Францией из-за рецидива травмы. При этом болельщики стали обвинять Зайнутдинова в симуляции. Но сегодня главный тренер сборной Талгат Байсуфинов заявил: то, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, — это некорректно". Также он сообщил, что Зайнутдинова не будет в матче с Украиной, завтра он улетает в Москву.