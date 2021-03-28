«Обидно, когда ставят под сомнение патриотизм!». Зайнутдинов ответил критикам

Лидер сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов сделал заявление у себя в Instagram по поводу травмы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Зайнутдинов выложил результаты МРТ и подписал фото так: «Обидно! Когда ставят под сомнение патриотизм! Я всегда еду в сборную с большим желанием! Всевышний все раставит на места!».
Накануне стало известно, что футболист ЦСКА не сможет сыграть с Францией из-за рецидива травмы. При этом болельщики стали обвинять Зайнутдинова в симуляции. Но сегодня главный тренер сборной Талгат Байсуфинов заявил: то, что его подозревают в симуляции, обвиняют в отсутствии патриотизма, — это некорректно". Также он сообщил, что Зайнутдинова не будет в матче с Украиной, завтра он улетает в Москву.
Напомним, сборная Казахстана проиграла Франции в Нур-Султане со счетом 0:2. Голы у гостей в первом тайме забили Усман Дембеле и Сергей Малый, отправивший мяч в свои ворота. Во втором тайме Мокин отбил пенальти от Килиана Мбаппе. В итоге вратарь сборной Казахстана был признан лучшим игроком матча.