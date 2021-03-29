Три игрока отчислены из сборной Уэльса за нарушение карантинных мер
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Три футболиста сборной Уэльса отчислены из команды за нарушение карантинных мер, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Уэльса.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Три футболиста сборной Уэльса отчислены из команды за нарушение карантинных мер, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Уэльса.
Сборная Уэльса 30 марта в Кардиффе примет команду Чехии в рамках отборочного турнира чемпионата мира-2022. От матчей были отстранены Тайлер Робертс, Хэл
По информации The Athletic, три футболиста самовольно покинули отель, где располагается валлийская сборная, несмотря на введенный комендантский час в команде.