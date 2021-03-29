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19:29 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусская «молодежка» проиграла футболистам Грузии

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) неудачно провели товарищеский матч со сверстниками из Грузии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: abff.by

Сегодня в Тбилиси подопечные Сергея Ясинского потерпели крупное поражение со счетом 1:4. Единственный мяч в составе белорусов забил Никита Супранович.

В прошлую пятницу, 26 марта, белорусские футболисты обыграли в Ереване команду Армении со счетом 2:1. Голы у победителей забили Владислав Ложкин и Егор Богомольский.

Эти контрольные поединки стали для футболистов нового созыва молодежной сборной Беларуси одним из этапов подготовки к старту отборочного турнира континентального первенства. Первый поединок в квалификационной группе D белорусские футболисты проведут 5 июня на своем поле против команды Кипра, которая на старте сыграла в Афинах вничью с греками — 0:0. В этой группе также выступят молодежные сборные Португалии, Исландии и Лихтенштейна.

Отборочный турнир продлится до середины июня 2022 года. Прямые путевки в финальную часть 24-го континентального первенства получат победители 9 квалификационных групп, а также лучшая сборная из занявших вторые места. Остальные 8 команд, которые финишируют вторыми, проведут матчи плей-офф за 4 оставшихся пропуска. Хозяева финального этапа молодежного Евро-2023 Грузия и Румыния освобождены от квалификации.

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