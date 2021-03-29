Роналду останется капитаном сборной Португалии, несмотря на скандал в матче с Сербией

«Да, он сохранит капитанскую повязку. Все знают, что Роналду — это образец для нации, и вы сами не раз писали об этом. Если бы Криштиану оскорбил тренерский штаб сборной или федерацию, тогда об этом можно было бы подумать. Но ничего этого не произошло.

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Это был момент большого разочарования. Это могло случиться с каждым. О статусе капитана речи не идёт. Криштиану — пример в работе, тренировках и поведении. Он — пример для всех как на поле, так в и жизни, — цитирует Сантуша издание Publico.

Напомним, в концовке матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Сербией, когда счёт был 2:2, форвард забил гол, однако судьи посчитали, что защитник успел выбить мяч с линии, и не засчитали взятие ворот.