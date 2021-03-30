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10:57 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии по футболу

ТАСС, 30 марта. Бывший главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард стал одним из кандидатов на пост главного тренера молодежной сборной Англии по футболу. Об этом сообщает газета Daily Mail.

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Источник: РИА "Новости"

По информации газеты, на пост также претендует Стив Купер, который дошел с юношеской сборной Англии до финала чемпионата Европы 2017 года, и Пол Симпсон, приведший футболистов сборной Англии до 20 лет к победе на чемпионате мира 2017 года.

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В среду молодежной сборной Англии предстоит сыграть в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы против команды Хорватии. В первых двух играх англичане потерпели два поражения, не забив ни одного гола.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года и был уволен с занимаемой должности в январе 2021 года. Лэмпард является бывшим игроком «Челси», в составе которого он выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе «Челси» (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды — Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии Лэмпард сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.

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