СМИ: Лэмпард может возглавить молодежную сборную Англии по футболу

По информации газеты, на пост также претендует Стив Купер, который дошел с юношеской сборной Англии до финала чемпионата Европы 2017 года, и Пол Симпсон, приведший футболистов сборной Англии до 20 лет к победе на чемпионате мира 2017 года.

Лэмпард возглавил «Челси» летом 2019 года и был уволен с занимаемой должности в январе 2021 года. Лэмпард является бывшим игроком «Челси», в составе которого он выступал с 2001 по 2014 год, сыграл 640 матчей (четвертый результат в истории клуба), в которых забил 209 мячей и сделал 150 голевых передач. Англичанин является лучшим бомбардиром в истории команды и наибольшее число раз признавался игроком года в составе «Челси» (3 раза). Вместе с командой он трижды стал чемпионом Англии, четырежды выигрывал Кубок Англии, дважды — Кубок лиги и Суперкубок Англии, по одному разу — Лигу чемпионов и Лигу Европы. За сборную Англии Лэмпард сыграл 106 матчей, в которых забил 29 мячей.