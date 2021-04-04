Бывший футболист сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы

Такой приговор вынес суд Техаса. Спортсмен был обвинен в перевозке кокаина в особо крупных размерах. По версии следствия, он был в сговоре с преступной группировкой, которая переправляла запрещенные вещества на скоростных катерах и самодельных лодках.