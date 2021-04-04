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12:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший футболист сборной Колумбии получил 11 лет тюрьмы

Бывший футболист сборной Колумбии Джон Виафара получил 11 лет лишения свободы за контрабанду наркотиков в США. Об этом сообщает The Dallas Morning News.

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Источник: AP 2020

Такой приговор вынес суд Техаса. Спортсмен был обвинен в перевозке кокаина в особо крупных размерах. По версии следствия, он был в сговоре с преступной группировкой, которая переправляла запрещенные вещества на скоростных катерах и самодельных лодках.

Виафара известен по выступлениям за клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) «Портсмут» и «Саутгемптон», а также испанский «Реал Сосьедад». Форвард трижды завоевывал золотые медали чемпионата Колумбии, также является обладателем Кубка Либертадорес в составе «Онсе Кальдас».

В конце января за секс с несовершеннолетней был осужден бывший футболист «Брэдфорд Сити» Тайрелл Робинсон. Игрок получил 3,5 года тюрьмы.

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