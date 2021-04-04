«Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел». Большое интервью с Черчесовым

Станислав Черчесов впустил к себе в кабинет журналистов «Чемпионата», чтобы обсудить последние события вокруг сборной России.

— Чем вы занимаетесь в первые дни после сбора?

— Мы прилетели в Москву в среду утром, домой попал в 8 утра, часик поспал, поехал по делам, в том числе на телевидение, где давал интервью.

— Часик поспать — это нормально?

— Вообще иногда это много (улыбается). В день нашего с вами интервью я уже в 9:30 был на работе, сдал ПЦР, обсудили с помощниками текущие дела. Наша работа продолжается. Пока вас ждал, смотрел матч Дании с Австрией.

— Как часто сдаёте ПЦР?

— По прилёте — всегда. Нам необходимо зарегистрировать результаты тестирования на Госуслугах. Мы — такие же граждане России, как и все, должны соблюдать закон.

— Несмотря на то что вы вакцинировались?

— Да.

— Почему решились сделать прививку от коронавируса?

— А это разве геройство?

— Нет, просто большинство людей в России еще не привились.

— Я посчитал, что это нужно сделать. Уверен, что «Спутник V» — лучший препарат на сегодняшний день. Если мой пример кого-то мотивирует, буду рад. На сборах в октябре и ноябре прошлого года выпадало много футболистов и персонала. Я не имею права выпадать из обоймы. Кстати, уровень антител у меня соответствующий.

— Без побочек?

— Да, всё нормально. Если только поражение от Словакии не считать побочным эффектом (улыбается).

— В вашей семье кто-то ещё вакцинировался?

— Нет. А о чём это говорит? О том, что я всё-таки не деспот, и демократические принципы нам не чужды ни в семье, ни в рабочем процессе…

— Сколько футболистов сборной из последнего созыва уже переболели?

— Около 70%. На этом сборе ни один человек не выпал из-за болезни. В итоге команда имела полноценную подготовку к играм, и это сказалось на результате.

— К вам же ещё допинг-офицеры приезжали. Рано навестили?

— В 7:00 приехали, в 8:00 начали. Я задал им вопрос: «Ребята, если в 7 утра допинг есть, то в 10 улетучится?». Всё-таки у команды распорядок, мы готовимся к важным матчам.

— В котором часу был завтрак?

— С 8:30 до 10:30 утра. Стараемся учитывать, что кто-то жаворонок, кто-то сова. Завтрак — специфическое дело. Кстати, второй вопрос у меня возник тоже к допинг-офицерам. После игры мы ждали три часа, пока Джикия сдаст тест на допинг. Может, найти уже какой-то другой способ?

***

— Последние матчи сборной уже удалось пересмотреть?

— Пока нет. Но мы всегда это делаем в обязательном порядке. Есть ещё такой момент, на который я хочу обратить внимание. Хиддинк вот вообще не хотел играть контрольные матчи в марте, потому что команда была просто не готова в это время должным образом. Понимаете? Раньше товарищеские не хотели, а сейчас в марте отборочные матчи играем. Всё меняется, мы к этому готовились. Уже не первый год и не первый март работаем в сборной. Нам надо было проанализировать прошлый опыт. Это ведь отбор на чемпионат мира. Здесь можно сразу закончить, не начав, потому что на прошлых сборах с тремя играми мы не были стабильны.

— Чем март отличается от октября и других месяцев?

— Третьи матчи на коротком отрезке всегда даются с большим трудом. Германия уступила Македонии, Украина сыграла вничью с Казахстаном, Румыния проиграла Армении. Это физиология. В трёх играх вытаскивать из себя ресурсы за такое короткое время — непросто. Причём между встречами всего два дня. Всё это накладывает отпечаток.

— Почему не ротировали перед последним матчем?

— Игроки, выступающие в зарубежных клубах, прилетели только на Мальту. Со Словенией Головин сыграл немногим больше тайма. Ротация всё равно требовалась. А вообще только четыре полевых футболиста сыграли все матчи полностью: два центральных защитника, Марио и Кузяев. Игра всегда подсказывает, как лучше поступить. У нас не было основных игроков середины поля. С Мальтой сразу троих: Оздоева, Зобнина, Баринова. Оздоева всё-таки смогли подготовить — он помог нам в двух играх. Были бы Зобнин и Баринов — имелось бы другое видение состава. Хотя игроки, заменившие их, тоже внесли свой вклад. Просто функционал у всех разный, есть возможность влиять на игру.

— Оздоев справился? Иличич его неплохо так раскидывал направо и налево.

— Иличич раскидывал налево и направо в своей карьере многих. С ним, кстати, постоянно играли Жирков и Кудряшов. Оздоев же справился хорошо, много полезных действий совершил. Если бы чаще играли друг с другом, было бы легче понимать партнёров, было бы ещё больше баланса.

— У вас не бывает ощущения, что вам иногда приходится чуть ли не создавать новую команду?

— Если образно, то да. Но надо поблагодарить РФС и РПЛ, что пошли нам навстречу. Перенесли матчи тура на несколько дней. Игроки получили возможность переключиться на наши требования, у нас было на это некоторое время.

— Чем отличаются требования в сборной от требований в клубах?

— Если вы сейчас от меня пойдёте на другое интервью, вам же тоже надо будет переключиться, настроиться на другого человека. В футболе то же самое. Одно дело играть под флагом своего клуба, другое — под гербом страны. Плюс игроки должны друг с другом пообщаться и зарядиться положительной энергией. Надо, чтобы сборная объединилась, чтобы ребята думали о единой цели. К вопросу о лишних днях: прямо перед началом сбора мы лишились Зобнина. А если бы был ещё тур — могли бы ещё кого-то лишиться, тот же Оздоев не имел бы три лишних дня на подготовку. Кстати, я специально узнавал: сборная Мальты целенаправленно готовилась к этим трём играм аж две недели. Поэтому не удивляйтесь, что они так здорово и компактно играли.

— Показалось, что Мальта ко второму и третьему матчу разогналась.

— Думаете? А может, это мы хорошо с ними сыграли? Почему вы считаете, что Мальта с нами сыграла хуже, чем со словаками? Цифры доказывают обратное. Надеюсь, что и вы увидели положительные аспекты в нашей игре.

— На «Чемпионате» были позитивные тексты о сборной после побед.

— Я хорошо отношусь к вашим вопросам, это ваша работа. Но как вы напишете, так болельщики часто и воспринимают. А нас критика не сильно задевает, но иногда даёт пищу для размышлений.

— Чьё мнение для вас важно?

— Важно, как нас (тренерский штаб) понимает футболист. Как он выполняет ту идею, которую мы должны правильно донести. От этого зависит настроение болельщиков. От этого зависит и то, что вы, журналисты, напишете, хотя и не можете до конца понять определенные моменты. Не потому, что не хотите. Просто вы не обладаете всей информацией, а мы не можем некоторые вещи публично сообщать, потому что они — для внутреннего пользования.

***



— Как вы выстраиваете отношения с игроками? Держите дистанцию или наоборот поближе?

— Это всегда ситуативно. Если я чувствую, что игроку нужен совет, могу ему набрать. Необязательно ждать сбора. Бывают разные обстоятельства. Иногда на сборе случаются моменты, когда нет повода для общения с игроком. Если футболист сам к тебе обращается, то нужно понимать зачем. Он должен зайти и выйти от тебя сильнее. А бывают моменты, когда надо поговорить, а я до конца не понимаю каким образом. И это тот случай, когда лучше промолчать.

— К вопросу о понимании. Вы поговорили один на один с Миранчуком?

— Нет.

— Он правильно понял ваш посыл про «золотой актив»?

— Это словосочетание не я произнёс. Не планировал это с ним это обсуждать. Мы за Лёшей наблюдаем в матчах за клуб. Он такой же футболист, как и все. Смотрим, на каких позициях играет, где ему комфортнее. В сборной России во всех трёх играх он принимал участие, в «Аталанте» в основном тоже выходит на замену. Буквально вчера с «Удинезе» появился в конце игры. Анализируем игру не только его, но и всех кандидатов в сборную.

— Вы можете представить сборную, в которой с первых минут играют Головин и Миранчук? Или это слишком рискованно?

— Почему рискованно? Это нормально. Смотря какой соперник, какие задачи. Зависит от слабых сторон оппонента. Всё реально. Если оба в хорошем состоянии, то это один из наших тактических вариантов. Другой момент, что есть фамилии, а есть готовность в конкретный момент.

— А сколько раз отрабатывали вариант с двумя форвардами — Соболевым и Дзюбой?

— Два раза. Ещё до Мальты.

— Соболев рассказывал, что вы в Новогорске иногда паритесь в бане с игроками и рассказываете истории.

— Конечно. Жизнь же проходит не только на зелёном прямоугольнике. В бане официоза быть не должно, потому что тогда это превращается в теорию, а теория у нас бывает после восстановительных мероприятий. В той же самой бане я был как футболист с 15 лет. Они тоже должны понимать, что главный тренер находился в их шкуре. Это сближает. Стараюсь в бане быть не главным тренером, а старшим товарищем, который многое прошёл и знает, что бывает на деле. А насколько им это помогает, они сами расскажут, если посчитают нужным.

— По возвращению Дзюбы в сборную у вас не было сомнений?

— Мы изначально дали чёткую позицию, что он не поехал с нами только на один ноябрьский сбор. А заголовки: «Черчесов выгнал Дзюбу»… Ясно же сказали, что на него рассчитываем.

— После дубля в ворота Словении Дзюба записал к вам обращение…

— Дзюба старался, а я даже видео пока не посмотрел. Но обязательно это сделаю.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/tv/CM7sH6DKfjY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/tv/CM7sH6DKfjY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/tv/CM7sH6DKfjY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— А вы говорили Дзюбе, что рассчитываете на него, несмотря на хайп вокруг скандального видео?

— Работа тренера — подготовить футболиста и поставить задачу на конкретный матч. Его дело — забить. Это и есть уважение. Зачем мне разбрасываться комплиментами, а потом оставлять его в запасе? Что игрок подумает в такой ситуации?

— Не показалось, что после эмоциональной игры со словенцами Дзюбу немножко не хватило на третий матч?

— Я бы не до конца с вами согласился. Тут результат уводит в сторону, хотя он также был неплох в борьбе — выиграл не менее 50%, создавал моменты для партнёров. Тот же эпизод со скидкой Головину, да и гол был забит при участии Артема. Так что здесь вы не совсем правы. Хотя, возможно, свежести немного не хватило.

— Не было мыслей всё-таки взять Дзюбу и на предпоследний сбор, но оставить его без капитанской повязки на те три матча?

— Когда много матчей, то футболисты могу приехать действительно уставшими. На сборе в октябре было то же самое. Ваши коллеги писали: «Почему он играет, если он уставший». Думаете, в ноябре ситуация изменилась? Ещё месяц играли в плотном графике, и тут не стать более свежим. А там ещё эта ситуация. Как бы он нам помог? Если бы Дзюба был свежий и летал по полю, то это была бы другое дело.

— Согласны, что сборная имеет дзюбозависимость?

— Любая команда зависима от лидера. Сборная России имеет дзюбозависимость. «Барселона» имеет мессизависимость. «Милан» имеет ибразависимость. Не будет Ибрагимовича — найдут другого Ибрагимовича. «Чемпионат.com» зависит от вас?

— Не особо.

— Так, кого редактор направил на интервью (смеется)? Прошлый созыв сборной был зависим от Кержакова, Аршавина, Павлюченко, Акинфеева, Широкова и других.

— В последнем матче вы обратно заменили Мостового. Обсуждали с ним эту ситуацию?

— Нет, не обсуждал. Рабочая, но нестандартная ситуация. Была одна идея, соперник это увидел, пришлось ещё раз перестраиваться и выпускать Соболева. Поменяли Андрея по тактическим соображениям, потому что в ромбе для него не было места. Вот и всё, что касается обратной замены. А как он сыграл за эти двадцать минут, мы с ним разберем.

— Он второй раз попадает в эту ситуацию. Такое может выбить психологически?

— Тут нет ничего страшного. Ещё раз повторяю, ситуации бывают разные. И игра подскажет, как в том или ином моменте поступить.

— Объятия Марио и Джикии — секундное помутнение?

— Не знаю, пока ответа не нашли. Они, наверное, и сами пока не ответят.

— Довольны игрой Шунина в этих трёх матчах?

— Доволен. Но всегда есть что улучшать.

— Он остаётся первым номером?

— Да.

— Это правда, что после матча с Сербией у вас был разговор с Гильерме на повышенных тонах?

— Нет. Такого не было.

— Нет никаких шансов, что Акинфеев вернётся?

— Он принял своё решение, и только он может его поменять. Ничего нового в этом плане вам сказать не могу.

— Игнашевич своё решение перед ЧМ-2018 поменял, и сложилось неплохо.

— Там была другая ситуация. До того момента я не тренировал Игнашевича ни минуты. Игорь же провел с нами много времени, участвовал в двух крупных турнирах. Мы и сейчас поддерживаем контакт, но говорим не про возвращение — у него скоро день рождения, у него появился третий ребёнок, он установил новый рекорд. Намёками мы не общаемся. О таких вещах надо говорить прямо.

***



— Вы следите за ФНЛ? Вообще возможно попасть оттуда в сборную России?

— В сборной России из ФНЛ был Панченко. Тогда его удачная игра совпала с тем, что его знали по РПЛ. Если я вам скажу, что оттуда сейчас можно попасть в сборную, то, возможно, совру. Мы смотрим за командами ФНЛ, в том числе за товарищескими матчами с клубами РПЛ на сборах. Нужно понимать, на каком уровне футболист Х забивает, отбирает или ловит. Тут мы больше отслеживаем, чтобы потом, увидев игрока в РПЛ, оценить его возможности.

— Можно пример?

— За Чистяковым следили, ещё когда он был в ФНЛ с «Тамбовом». По тому же Джикии понимали: вот он здесь, а вот он уже спрогрессировал. Когда мы говорим, что двери сборной открыты, то это не миф. У нас нет задачи — набирать новых игроков, чтобы кому-то понравиться, но если кто-то появляется, то стараемся присмотреться. Тот же Мухин сейчас.

— По Мухину получилось парадоксально. Он изначально не попал в число футболистов, которые вызваны в молодёжку и главную сборную. Когда Зобнин выбыл из-за травмы, то вы пригласили Мухина и даже дали ему несколько минут против Словении. Как футболист может подходить главной сборной, но не подходить молодёжной?

— По-моему, это нормально. Мы вообще хотели его вызывать сразу, но тогда все были здоровы. Как только ситуация изменилась, то его пригласили.

— Какими качествами он вас привлёк?

— Начать стоит с того, что он привлёк не меня, а «Локомотив». Всё остальное — производное.

— Мы слышали, что на зимних сборах в составе «Локо» не было ни одного человека, кто остался без синяков от Мухина. Он действительно уже в 19 лет такой колючий?

— Мы никого не спрашивали об этом. Сами видим, сами принимаем решение. Вышел именно со Словенией, потому что нужно было в середине позицию закрыть. Будь в последнем матче счёт в нашу пользу, то, может быть, и появился бы снова.

— Вы недавно лично пообщались с Николичем. Многое успели обговорить по дебютировавшим Жемалетдинову и Мухину?

— Они уже находились у меня в сборной на тот момент — было поздно уточнять, хотя при каждой встрече с коллегами всегда узнаёшь что-то новое и полезное для работы. Мы ведь и до этого общались с Николичем. Он отлично говорит и по-русски, и по-английски.

— Удалось посмотреть матчи молодёжной сборной?

— Удалось.

— Какие впечатления?

— Пока есть результат, воспринимаем его как данность. Ещё обсудим с Михаилом Галактионовым каждого игрока, как мы это обычно делаем.

— С такими результатами тяжело претендовать на Евро с основной сборной?

— Опять же, учитываем уровень сопротивления. На взрослом чемпионате Европы не будет ситуаций, когда ты принимаешь мяч и рядом нет ни одного соперника на расстоянии 20 метров. Если в такой ситуации много брака, то сколько его будет на более высоком уровне? Там соперник окажется ещё ближе.

— На Жиркове возраст сказывается?

— Возраст сказывается на всех. Другое дело, что Жирков нам реально помог со Словенией, даже не до конца готовый — он об этом знает, это объективно. Он понимает свою задачу и отлично её выполняет. Игроки такого уровня даже за 5 минут сильно влияют на игру. 5 минут, 20 минут, 60, 90 минут — всё помогает в решении задачи. Убеждены, к сбору в мае он будет готов. Назовите мне игрока сильнее на этой позиции. Вот вам ручка и бумага (Черчесов кладет их на стол — Прим. «Чемпионата»). Напишите, кто лучше. Только реально, а не в потенциале.

— Было бы интересно посмотреть на Самошникова.

— Потерпите. Понимаю, что всем интересно. Сейчас он побывал в команде, и в этом плане для него уже была польза от сбора.

***

— Недавно появилась новость о премиальных в сборной России. Утверждалось, что команда получает 20 миллионов рублей за каждую победу. Это верные данные?

— Какой смысл комментировать вбросы в телеграмм каналах с недостоверной информацией?

— Но ведь РФС — открытая общественная организация…

— Я уже ответил на этот вопрос.

— Главный тренер сборной России может говорить публично не только о футболе?

— Абсолютно понятный для меня вопрос. Периодически участвую в социально-значимых, общественных мероприятиях. Мы и с игроками часто говорим не про футбол. Чтобы понять футболиста, нужно много о чем пообщаться. А вообще у главного тренера сборной, на мой взгляд, более публичная роль, чем у тренера клуба. Роль, которую надо выполнять. Кстати, зарубежным СМИ мы практически никогда не отказываем в интервью. Делаем это, потому что речь о России, в этом контексте мы рекламируем наш футбол за рубежом. Сегодня же, как вы видите, общаюсь с российским СМИ.

— Почему вы снялись в ролике в поддержку поправок в Конституции?

— Я уже не один раз отвечал на этот вопрос, не вижу смысла повторяться. Вы можете спокойно найти эту информацию в прессе.

— Вас часто критикует Василий Уткин, другие журналисты. Почему вы им не отвечаете?

— Василий Уткин — талантливый журналист, о чем я уже говорил в прошлом году на неформальной встрече с представителями СМИ. С пониманием отношусь к журналистской работе и не удивляюсь тому, что наши мнения не всегда совпадают. Журналисты тоже по-разному видят одну и ту же ситуацию, нередко на одном ресурсе выходят материалы с полярными позициями. Но реагировать на каждую реплику или мнение не могу. Моя должность — главный тренер сборной России. А отвечаю я результатом там [на поле] (указывает на телевизор, где играют сборные Дании и Австрии — Прим. «Чемпионата). Мы уже в процессе подготовки к Евро — главному турниру 2021 года.



***

— Вы знаете, что ваша фраза «Во-первых, я вас приветствую» уже стала мемом?

— Простите, а когда я это говорил?

— В декабре в эфире канал сборной России в YouTube.

— Ну я же воспитанный человек. Меня папа и мама так учили — поприветствовать людей, с которыми общаешься. Помню, нам и в детском саду говорили, что нужно здороваться.