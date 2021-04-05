Белорусские футболистки начали подготовку к новому сезону

Белорусские футболистки тренируются в Минске, а затем отправятся в узбекский Алмалык, где проведут два контрольных поединка. На 8 апреля намечен спарринг со сборной Индии, а 11 апреля состоится встреча с командой Узбекистана. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 56-е место, Узбекистан на 41-й позиции, Индия находится на 53-м месте.