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13:28 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки начали подготовку к новому сезону

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси начали подготовку к первым матчам нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Главный тренер белорусской команды Юрий Малеев вызвал на первый учебно-тренировочный сбор 25 игроков:

вратари — Наталья Воскобович («Звезда», Пермь, Россия), Мария Свидунович («Днепр», Могилев), Полина Малаева («Минск»);.

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защитники — Анна Козюпа («Сплит», Хорватия), Юлия Слесарчик («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Ксения Кубичная («Рязань-ВДВ», Россия), Анастасия Новикова, Виктория Казакевич, Анастасия Попова (все — «Динамо-БГУФК», Минск), Анна Сас, Елизавета Гиба, Анна Красикова (все — «Минск»);.

полузащитники — Анастасия Линник, Виктория Валюк, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Вита Николаенко (все — «Динамо-БГУФК», Минск), Анастасия Шуппо («Зенит», Санкт-Петербург, Россия), Татьяна Краснова, Полина Шатиленя (обе — «Рязань-ВДВ», Россия), Анастасия Побегайло («Минск»);.

нападающие — Елизавета Сергейчик («Звезда», Пермь, Россия), Карина Ольховик, Дарья Стежко (обе — «Динамо-БГУФК», Минск), Мелана Суровцева («Минск»).

Белорусские футболистки тренируются в Минске, а затем отправятся в узбекский Алмалык, где проведут два контрольных поединка. На 8 апреля намечен спарринг со сборной Индии, а 11 апреля состоится встреча с командой Узбекистана. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 56-е место, Узбекистан на 41-й позиции, Индия находится на 53-м месте.

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