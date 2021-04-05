Белорусские футболистки начали подготовку к новому сезону
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси начали подготовку к первым матчам нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси начали подготовку к первым матчам нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Главный тренер белорусской команды Юрий Малеев вызвал на первый
вратари — Наталья Воскобович («Звезда», Пермь, Россия), Мария Свидунович («Днепр», Могилев), Полина Малаева («Минск»);.
защитники — Анна Козюпа («Сплит», Хорватия), Юлия Слесарчик («Зенит»,
полузащитники — Анастасия Линник, Виктория Валюк, Анастасия Шлапакова, Анна Пилипенко, Вита Николаенко (все — «Динамо-БГУФК», Минск), Анастасия Шуппо («Зенит»,
нападающие — Елизавета Сергейчик («Звезда», Пермь, Россия), Карина Ольховик, Дарья Стежко (обе — «Динамо-БГУФК», Минск), Мелана Суровцева («Минск»).
Белорусские футболистки тренируются в Минске, а затем отправятся в узбекский Алмалык, где проведут два контрольных поединка. На 8 апреля намечен спарринг со сборной Индии, а 11 апреля состоится встреча с командой Узбекистана. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 56-е место, Узбекистан на 41-й позиции, Индия находится на 53-м месте.