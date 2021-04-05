Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Химки
Футбол. Зарубежный
20:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Вулверхэмптон Уондерерс
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
4.04
Севилья
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
4.04
Марсель
Дижон
20
Все события
Фоторепортажи
8Россия с трудом обыграла Мальту на старте отбора ЧМ-2022
48Охранник Гена из «Универа» на трибуне, разбитое лицо Голдобина, жесткие стычки. Фото матча «Авангард» — «Магнитка»
14:53 (мск), источник: БЕЛТА

Михаил Мархель покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и главный тренер сборной Беларуси приняли взаимное решение о расторжении контракта. АБФФ благодарит Михаила Мархеля за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей карьере, сообщили БЕЛТА в ассоциации.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе футболисты сборной Беларуси потерпели разгромное поражение в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира от команды Бельгии (0:8). Это самый крупный проигрыш футбольной сборной Беларуси за всю историю.

Команда
Беларусь

После этого фиаско АБФФ получила немало обращений от болельщиков с требованиями принять меры по предотвращению подобных результатов и выходу из ситуации. АБФФ отмечает, что разгром в Бельгии больно ударил по имиджу белорусского футбола, ведь именно по выступлениям национальной сборной судят о развитии вида спорта в стране.

По мнению АБФФ, ответственность вместе с тренером несут и сами футболисты, которые не проявили бойцовских качеств в игре с бельгийцами, что и привело к столь печальному итогу.

Михаил Мархель взял на себя ответственность за поражение белорусских футболистов в Бельгии.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Гороскоп на май 2020
В квартире во Франции висел забытый шедевр стоимостью миллион евро
Интрига жива. «Спартак» сократил отставание от «Зенита» в РПЛ
СМИ: «Милан» продлил контракт с Ибрагимовичем на год
СМИ: Кокорин пропустит матч с клубом Миранчука
В России оценили переход Зайнутдинова из ЦСКА в большой клуб
СМИ: «Милан» опережает «Ювентус» в борьбе за игрока «Рубина»
Клуб НХЛ «Вашингтон» отозвал из аренды игрока «Салавата Юлаева»
Семак объяснил, почему «Зенит» не называет игроков с COVID-19
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь