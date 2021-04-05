Михаил Мархель покидает пост главного тренера сборной Беларуси по футболу

На прошлой неделе футболисты сборной Беларуси потерпели разгромное поражение в гостевом матче отборочного турнира чемпионата мира от команды Бельгии (0:8). Это самый крупный проигрыш футбольной сборной Беларуси за всю историю.

Команда Беларусь

После этого фиаско АБФФ получила немало обращений от болельщиков с требованиями принять меры по предотвращению подобных результатов и выходу из ситуации. АБФФ отмечает, что разгром в Бельгии больно ударил по имиджу белорусского футбола, ведь именно по выступлениям национальной сборной судят о развитии вида спорта в стране.

По мнению АБФФ, ответственность вместе с тренером несут и сами футболисты, которые не проявили бойцовских качеств в игре с бельгийцами, что и привело к столь печальному итогу.

Михаил Мархель взял на себя ответственность за поражение белорусских футболистов в Бельгии.