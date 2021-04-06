Бывший тренер сборной Беларуси выступил с заявлением после отставки
Бывший главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал свою отставку.
Бывший главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал свою отставку.
В последнем матче под его руководством команда потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв Бельгии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 со счётом 0:8.
«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришёл к выводу, что должен покинуть пост главного тренера сборной Беларуси. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Белорусской федерации футбола за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам,
Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперёд, необходимы изменения», — приводятся слова Мархеля на сайте Белорусской федерации футбола.