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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Бывший тренер сборной Беларуси выступил с заявлением после отставки

Бывший главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель прокомментировал свою отставку.

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Источник: РИА "Новости"

В последнем матче под его руководством команда потерпела самое крупное поражение в своей истории, проиграв Бельгии в 3-м туре квалификации ЧМ-2022 со счётом 0:8.

«Проанализировав сложившуюся после матча с Бельгией ситуацию, я пришёл к выводу, что должен покинуть пост главного тренера сборной Беларуси. Хочу сказать спасибо всем болельщикам, которые искренне за нас переживали. Также благодарен руководству Белорусской федерации футбола за то, что доверили работу с главной командой страны. Спасибо футболистам, тренерско-административному и медицинскому штабу. Всем, с кем довелось работать на протяжении почти двух последних лет.

Беру ответственность за поражение в Бельгии на себя. Для меня было честью возглавлять сборную, и я делал всё, что мог, для достижения результата. Считаю, чтобы команда двигалась вперёд, необходимы изменения», — приводятся слова Мархеля на сайте Белорусской федерации футбола.

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