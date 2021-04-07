«Окжетпес» — «Женис» и другие. Определились все пары предварительных этапов Кубка Казахстана по футболу
В розыгрыше примут участие 14 клубов.
В розыгрыше примут участие 14 клубов.
Профессиональная футбольная лига Казахстана провела жеребьевку двух первых предварительных этапов Кубка РК по футболу сезона-2021. Всего предварительная стадия нынешнего розыгрыша будет состоять из трех этапов — первого, второго и третьего. В ней примут участие 14 клубов из первой и второй лиг, 12 из которых, составив пары по итогам жребия, сыграют в первом предварительном этапе. Две другие команды, согласно формату турнира, вступят в борьбу, начиная со второго предварительного этапа. Все игры первого предварительного этапа состоятся 22 апреля 2021 года, проведение второго этапа запланировано на 1 мая. Участники первого и второго предварительных этапов Кубка Республики Казахстан: «Игiлiк», «Окжетпес», «Аксу», «Кыран», «Академия Оңтүстік», «Мактаарал», «Экибастуз», «Алтай», SD Family, «Рузаевка», «Жас Кыран», «Яссы-Түркiстан», «Женис», СДЮСШОР № 8.
Первый предварительный этап:
Матч А: «Рузаевка» — «Яссы-Түркiстан»
Матч В: «Игiлiк» — СДЮСШОР № 8
Матч С: «Экибастуз» — «Аксу»
Матч D: SD Family — «Кыран»
Матч Е: «Жас Кыран» — «Мактаарал»
Матч F: «Окжетпес» — «Женис»
Второй предварительный этап:
Победитель матча А — «Академия Оңтүстік»
Победитель матча В — «Алтай»
Победитель матча С — Победитель матча D
Победитель матча E — Победитель матча F.