«Окжетпес» — «Женис» и другие. Определились все пары предварительных этапов Кубка Казахстана по футболу

Профессиональная футбольная лига Казахстана провела жеребьевку двух первых предварительных этапов Кубка РК по футболу сезона-2021. Всего предварительная стадия нынешнего розыгрыша будет состоять из трех этапов — первого, второго и третьего. В ней примут участие 14 клубов из первой и второй лиг, 12 из которых, составив пары по итогам жребия, сыграют в первом предварительном этапе. Две другие команды, согласно формату турнира, вступят в борьбу, начиная со второго предварительного этапа. Все игры первого предварительного этапа состоятся 22 апреля 2021 года, проведение второго этапа запланировано на 1 мая. Участники первого и второго предварительных этапов Кубка Республики Казахстан: «Игiлiк», «Окжетпес», «Аксу», «Кыран», «Академия Оңтүстік», «Мактаарал», «Экибастуз», «Алтай», SD Family, «Рузаевка», «Жас Кыран», «Яссы-Түркiстан», «Женис», СДЮСШОР № 8.