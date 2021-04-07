Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

В марте россияне в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1) и уступили сборной Словакии (1:2).
Лидером рейтинга остается сборная Бельгии — соперник россиян по групповому этапу ЕВРО-2020. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.
В первой десятке рейтинга произошел ряд изменений. Сборная Италии поднялась с 10-го на 7-е место, сместив на строчку вниз сборные Аргентины и Уругвая. Команда Мексики покинула топ-10, уступив место соперникам сборной России по групповому этапу ЕВРО-2020 датчанам. Еще один соперник россиян по группе чемпионата Европы сборная Финляндии идет 54-й.
Рейтинг ФИФА, версия от 7 апреля:
1 (1). Бельгия — 1783,38 очка,
3 (3). Бразилия — 1742,65,
5 (5). Португалия — 1666,12,
6 (6). Испания — 1648,13,
7 (10). Италия — 1642,06,
8 (7). Аргентина — 1641,95,
9 (8). Уругвай — 1639,08,
10 (12). Дания — 1631,55,
11 (9). Мексика — 1629,56…
38 (39). Россия — 1462,65…
54 (55). Финляндия — 1410,82.
Следующая версия рейтинга будет опубликована 27 мая.