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15:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сборная России поднялась с 39-го на 38-е место в мировом рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), новая версия которого была опубликована на официальном сайте организации.

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В марте россияне в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1) и уступили сборной Словакии (1:2).

Лидером рейтинга остается сборная Бельгии — соперник россиян по групповому этапу ЕВРО-2020. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.

Команда
Россия

В первой десятке рейтинга произошел ряд изменений. Сборная Италии поднялась с 10-го на 7-е место, сместив на строчку вниз сборные Аргентины и Уругвая. Команда Мексики покинула топ-10, уступив место соперникам сборной России по групповому этапу ЕВРО-2020 датчанам. Еще один соперник россиян по группе чемпионата Европы сборная Финляндии идет 54-й.

Рейтинг ФИФА, версия от 7 апреля:

1 (1). Бельгия — 1783,38 очка,

2 (2). Франция — 1757,3,

3 (3). Бразилия — 1742,65,

4 (4). Англия — 1686,78,

5 (5). Португалия — 1666,12,

6 (6). Испания — 1648,13,

7 (10). Италия — 1642,06,

8 (7). Аргентина — 1641,95,

9 (8). Уругвай — 1639,08,

10 (12). Дания — 1631,55,

11 (9). Мексика — 1629,56…

38 (39). Россия — 1462,65…

54 (55). Финляндия — 1410,82.

Следующая версия рейтинга будет опубликована 27 мая.

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