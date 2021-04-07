Сборная России поднялась на 38-е место в рейтинге ФИФА

В марте россияне в рамках квалификационного турнира чемпионата мира-2022 обыграли команды Мальты (3:1) и Словении (2:1) и уступили сборной Словакии (1:2).

Лидером рейтинга остается сборная Бельгии — соперник россиян по групповому этапу ЕВРО-2020. На втором месте располагается действующий чемпион мира команда Франции, на третьем — сборная Бразилии.

В первой десятке рейтинга произошел ряд изменений. Сборная Италии поднялась с 10-го на 7-е место, сместив на строчку вниз сборные Аргентины и Уругвая. Команда Мексики покинула топ-10, уступив место соперникам сборной России по групповому этапу ЕВРО-2020 датчанам. Еще один соперник россиян по группе чемпионата Европы сборная Финляндии идет 54-й.