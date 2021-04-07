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16:36 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси занимает 89-е место в опубликованном сегодня рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Сейчас у белорусской команды 1276 очков. За прошедшие два месяца белорусские футболисты провели три игры. Сначала завершили вничью домашний спарринг с командой Гондураса (1:1), затем на старте отборочного турнира чемпионата мира также на своем поле выиграли у эстонцев (4:2), а потом потерпели разгромное поражение в Бельгии (0:8). После бельгийского провала наставник белорусской сборной Михаил Мархель ушел в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера стал Георгий Кондратьев. Под его руководством белорусы проведут два ближайших контрольных матча: 2 июня со сборной Азербайджана (110-й номер рейтинга ФИФА) и 7 июня с командой Сьерра-Леоне (114).

Команда
Беларусь

Топ-10 апрельского рейтинга ФИФА:

1. Бельгия — 1783 очка,

2. Франция — 1757,

3. Бразилия — 1742,

4. Англия — 1686,

5. Португалия — 1666,

6. Испания — 1648,

7. Италия — 1642,

8 Аргентина — 1641,

9. Уругвай — 1639,

9. Мексика — 1632,

10. Дания — 1631.

Следующий рейтинг ФИФА планирует обнародовать 27 мая.

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