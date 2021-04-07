Сборная Беларуси опустилась на одну позицию в рейтинге ФИФА

Сейчас у белорусской команды 1276 очков. За прошедшие два месяца белорусские футболисты провели три игры. Сначала завершили вничью домашний спарринг с командой Гондураса (1:1), затем на старте отборочного турнира чемпионата мира также на своем поле выиграли у эстонцев (4:2), а потом потерпели разгромное поражение в Бельгии (0:8). После бельгийского провала наставник белорусской сборной Михаил Мархель ушел в отставку, а исполняющим обязанности главного тренера стал Георгий Кондратьев. Под его руководством белорусы проведут два ближайших контрольных матча: 2 июня со сборной Азербайджана (110-й номер рейтинга ФИФА) и 7 июня с командой Сьерра-Леоне (114).