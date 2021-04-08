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16:34 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболистки выиграли спарринг у команды Индии

8 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки национальной сборной Беларуси успешно провели первый матч нового сезона, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: abff.by

Сегодня в узбекском Алмалыке подопечные Юрия Малеева победили в спарринге сборную Индии со счетом 2:1. Все мячи в этой встрече были забиты во втором тайме. На 68-й минуте отличилась Анастасия Шуппо, реализовавшая пенальти, через 10 минут Анна Пилипенко увеличила преимущество белорусок, а перед самым финальным свистком Сангита Басфоре сократила разрыв.

Во втором контрольном поединке 11 апреля белоруски встретятся с командой Узбекистана. В рейтинге ФИФА сборная Беларуси занимает 56-е место, Узбекистан на 41-й позиции, Индия находится на 51-м месте.

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