Отложенный дебют, старательность и скромность. Как казахстанец проделал путь от первой лиги до сборной

Левый латераль «Тобола» Руслан Валиуллин стал игроком сборной Казахстана и прямо сейчас является одним из лучших в своем клубе. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карьере игрока.

На сегодняшний день — один из лидеров «Тобола», принял участие во всех трех матчах команды в чемпионате и забил один гол, который спас костанайцев от поражения в игре с «Актобе» — 1:1.

Поэтому появление 26-летнего футболиста в сборной Казахстана вполне закономерно. Валиуллин успешно заменил защитника «Ротора» Дмитрия Шомко. Дебют Валиуллина пришелся на матч с Францией (0:2). Причем неплохо выступил против чемпионов мира и заслуженно получил место в основном составе на игру с Украиной, в которой команда Талгата Байсуфинова добилась приемлемого результата — 1:1.

Команда Казахстан

Примечательно, что Валиуллин мог дебютировать за сборную в ноябре 2016 года. Талгат Байсуфинов пригласил его на матч отбора ЧМ-2018 против Дании (1:4). Тогда, будучи игроком «Актобе», он остался в Копенгагене на скамейке запасных. Таким образом, его дебют за национальную команду был отложен на четыре с лишним года.

Безусловно, для сборной такие футболисты на вес золота. Валиуллин из числа тех игроков, кто таскает рояль, на котором играют более звездные партнеры по команде.

Он отличается работоспособностью и скромностью. Дебютировал на взрослом уровне в 2011 году в возрасте 16 лет, защищая цвета родного «Акжайыка» в первой лиге. Затем играл за уральский клуб в турнире дублеров, а в высшем дивизионе впервые попробовал свои силы в 2013 году. Но полноценным тот сезон для него не получился, поскольку провел всего одну игру в КПЛ.

В следующий раз воспитанник «Акжайыка» появился в высшем дивизионе в 2016 году. Теперь его роль на поле оказалась более значимой — 30 матчей в премьер-лиге, в которых он забил два гола и сделал один ассист.

На следующий год Валиуллин почти повторил свои показатели по количеству игр — 29 и улучшил голевой счет — четыре мяча и две голевые передачи. При этом в сезоне-2017 казахстанец выступал за два клуба. По ходу чемпионата сменил «Акжайык» на «Актобе». В этом же году Валиуллин провел одну встречу за молодежную сборную Казахстана.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/49XB7Q-fVy8" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

За «красно-белых» он также выступал в сезоне-2018. 29 матчей с одним забитым голом и тремя ассистами показали, что Валиуллин не сбавлял оборотов.

В итоге, в конце 2018 года игрок был приглашен в «Тобол», в составе которого выступает по настоящее время. В клубе пришелся ко двору. Об этом говорят 32 матча в премьер-лиге, в которых забил один мяч и отдал две голевые передачи. Кроме того, футболист дебютировал в еврокубках, проведя две игры в квалификации Лиги Европы.

Сезон-2020 прошел по усеченной программе. Руслан провел 13 матчей в высшем дивизионе, забил один гол и сделал один ассист. Помог клубу завоевать серебряные медали — первые для «Тобола» с 2008 года.