Влияние нового тренера, игрок основы, лучший ассистент. Надо ли возвращать Георгия Жукова в сборную Казахстана

После очень мощного старта карьеры в «Висле» в начале 2020 года вскоре у Жукова наметилась некая стагнация. Это было заметно даже по реакции польских СМИ, которые от превосходных оценок перешли к средним или даже критическим по отношению к уроженцу Семея.

Тем не менее кампанию-2020/21 Жуков начинал как безусловный игрок основного состава, к тому же взявший себе знаковый десятый номер. Функции Георгия на поле при этом не изменились, он не стал больше играть в атаке, а по-прежнему выглядел скорее восьмым номером.

Но до нового года форма Жукова, как и всей команды, оставляла желать лучшего. «Висла» одержала всего три победы до начала 2021-го, в декабре клуб сменил главного тренера, вместо Артура Сковронека пришел немец Петер Хибалла. Также в зимнее трансферное окно «Висла» выписала еще двух игроков из Казахстана — опорника Дэвида Мавутора из «Жетысу» и защитника Уроша Радаковича из «Астаны».

Жуков тем временем стал прибавлять, и это совпало с назначением нового тренера. В декабре полузащитник выдал три полных матча с сильными соперниками — «Краковией» (дерби), «Легией» (лидер чемпионата) и «Лехом». Жуков отметился голевой передачей в матче с «Легией», а также помог добыть победу над «Лехом».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/NQtDB5epILk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Рестарт чемпионата «Висла» начала неплохо и в целом заметно, что команда прибавила по результатам при Хибалле. В ходе зимне-весенней части чемпионата Жуков сыграл в шести матчах из девяти (три игры пропустил из-за повреждения и дисквалификации), в двух встречах Георгий повлиял на результат, отдав голевые передачи в играх с «Ягеллонией» (2:0) и «Сталью» (3:1).

Особенно впечатляющим вышел ассист Георгия в февральской игре:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/18nv-YUVPeQ" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

На данный момент у Жукова 18 матчей в чемпионате Польши, три голевые передачи (делит звание лучшего ассистента команды) и пять желтых карточек. Очевидно, что Георгий точно не сбавил по сравнению с тем, как играл в «Кайрате», а с точки зрения интенсивности и выносливости, возможно, даже прибавил, учитывая уровень польской Экстраклассы.

Но до официальных осенних матчей сборной еще очень много времени, посмотрим, как Жуков завершит сезон, а также где и как начнет следующий. Но столь же важно для игрока решить проблемы с документами (хотя это, вероятно, не главное препятствие в его игре за сборную, есть и другой фактор).