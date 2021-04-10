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16:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Де Росси рассказал, как был госпитализирован из-за коронавируса

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Бывший футболист и капитан «Ромы», а ныне член тренерского штаба сборной Италии Даниеле Де Росси, госпитализированный с коронавирусом, сообщил о том, как и почему попал в больницу.

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Источник: AP 2020

Де Росси, заразившийся коронавирусом во время мартовских отборочных матчей чемпионата мира-2022, был госпитализирован в одну из больниц Рима в пятницу.

Команда
Италия

У 37-летнего специалиста были выявлены осложнения на фоне коронавируса, в том числе пневмония.

«Я попал в больницу, потому что у меня было слишком много симптомов, которые не проходили, а наоборот ухудшались, — приводит слова Де Росси L’Agenzia Dire. — Вчера утром я встал со стула, и у меня чуть не случился обморок, в ушах зазвенело, я почувствовал себя оглушенным, меня шатало, поэтому я попросил осмотр. Я приехал сюда, и у меня была выявлена двусторонняя интерстициальная пневмония, не очень серьезного уровня, но все же. Улучшений не было. Мне сказали, что если бы я не приехал… В общем, это не та форма коронавируса, которую можно вылечить дома».

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