Де Росси рассказал, как был госпитализирован из-за коронавируса

«Я попал в больницу, потому что у меня было слишком много симптомов, которые не проходили, а наоборот ухудшались, — приводит слова Де Росси L’Agenzia Dire. — Вчера утром я встал со стула, и у меня чуть не случился обморок, в ушах зазвенело, я почувствовал себя оглушенным, меня шатало, поэтому я попросил осмотр. Я приехал сюда, и у меня была выявлена двусторонняя интерстициальная пневмония, не очень серьезного уровня, но все же. Улучшений не было. Мне сказали, что если бы я не приехал… В общем, это не та форма коронавируса, которую можно вылечить дома».