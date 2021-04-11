Белорусские футболистки победили команду Узбекистана в товарищеском матче

Сегодня подопечные Юрия Малеева обыграли сборную Узбекистана с результатом 3:1. Пропустив мяч на 9-й минуте встречи, белоруски затем трижды поразили ворота хозяек поля. В самом конце первой половины встречи Анастасия Шлапакова сравняла счет, а после перерыва Полина Шатиленя и Карина Ольховик забили еще два мяча.