Райола заявил, что «Боруссия» не хочет продавать Холанна летом

«Могу подтвердить, что у нас было общение с «Боруссией». Михаэль Цорк четко проговорил, что не хочет продавать Эрлина этим летом.

Я уважаю это мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция «Боруссии» очевидна. Для нас это нормально. Между нами нет никакой войны. У нас хорошие отношения с руководством, — цитирует Райолу Sport1.