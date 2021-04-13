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00:36 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Райола заявил, что «Боруссия» не хочет продавать Холанна летом

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлина Холанна, рассказал о том, как продвигаются переговоры по трансферу футболиста.

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Источник: Спорт-Экспресс

«Могу подтвердить, что у нас было общение с «Боруссией». Михаэль Цорк четко проговорил, что не хочет продавать Эрлина этим летом.

Я уважаю это мнение, но это не значит, что я с ним согласен. Позиция «Боруссии» очевидна. Для нас это нормально. Между нами нет никакой войны. У нас хорошие отношения с руководством, — цитирует Райолу Sport1.

Немецкий клуб оценил трансферную стоимость Холанна в 180 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что Райола вместе с отцом Холанна прилетали в Испанию и Англию, чтобы провести переговоры по поводу трансфера норвежского футболиста.

В текущем сезоне 20-летний нападающий провел 23 матча в бундеслиге, забил 21 гол и отдал 5 результативных передач.

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