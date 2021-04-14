Сборная России по футболу в июне проведет товарищеские матчи с командами Польши и Болгарии
ТАСС, 14 апреля. Сборная России по футболу проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает
ТАСС, 14 апреля. Сборная России по футболу проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает
1 июня российские футболисты на выезде встретятся с поляками (начало матча — 21:45 мск), а 5 июня — на «ВТБ-Арене» в Москве примут команду Болгарии (18:00 мск).
Товарищеские встречи станут частью подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).