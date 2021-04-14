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13:58 (мск), источник: ТАСС

Сборная России по футболу в июне проведет товарищеские матчи с командами Польши и Болгарии

ТАСС, 14 апреля. Сборная России по футболу проведет две контрольные встречи в июне против команд Польши и Болгарии. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

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1 июня российские футболисты на выезде встретятся с поляками (начало матча — 21:45 мск), а 5 июня — на «ВТБ-Арене» в Москве примут команду Болгарии (18:00 мск).

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Товарищеские встречи станут частью подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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