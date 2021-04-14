Болельщики обсуждают странный фол украинской футболистки (видео)

Встреча в Белфасте 13 апреля завершилась поражением сборной Украины (0:2). Северная Ирландия победила по сумме двух матчей 4:1 и вышла в финальную часть чемпионата Европы.

На 87-й минуте Панцулая, находясь ближе всех к мячу, не стала бежать за ним, а сбила североирландскую футболистку Сару Макфадден, которая была за ее спиной. Украинка была удалена с поля.