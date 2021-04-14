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18:23 (мск), источник: Sport24

Болельщики обсуждают странный фол украинской футболистки (видео)

Болельщики обсуждают странный фол, который совершила полузащитник сборной Украины Натия Панцулая в ответном стыковом матче квалификации Евро-2022 с Северной Ирландией.

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Встреча в Белфасте 13 апреля завершилась поражением сборной Украины (0:2). Северная Ирландия победила по сумме двух матчей 4:1 и вышла в финальную часть чемпионата Европы.

Во время загрузки произошла ошибка.

На 87-й минуте Панцулая, находясь ближе всех к мячу, не стала бежать за ним, а сбила североирландскую футболистку Сару Макфадден, которая была за ее спиной. Украинка была удалена с поля.

Фол Панцулаи в соцсетях назвали одним из самых циничных в истории футбола. В комментариях к видео в твиттере болельщики задаются вопросом, что именно пыталась сделать украинская футболистка. Некоторые полагают, что Панцулая таким образом перекрывала движение Макфадден, чтобы мяч достался вратарю.

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