Исламхан прошел проверку на детекторе лжи. Кайрат Боранбаев рассказал, зачем он это сделал

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан прошел проверку на детекторе лжи. Об этом в интервью «Спорту Шредингера» сообщил председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.

В сентябре Исламхан сдал положительный допинг-тест после матча Азиатской Лиги чемпионов за «Аль-Айн» из ОАЭ. Позже 27-летний игрок получил дисквалификацию на два года, но имеет право обжаловать это решение — в данный момент он отстранен от участия в соревнованиях.

Команда Казахстан

— Общались ли с Исламханом? Как он вообще там? Что ждет его в будущем?

— С Бауыржаном мы общались, — сказал Боранбаев. — Мы с ним на контакте. Он ждет решения. Они сейчас подают вторую апелляцию. Я, как знаю, он прошел детектор лжи. Я, честно говоря, сам недавно узнал об этом. Это посоветовали его агент. Они готовят какие-то документы для суда. Он по новой сдал анализы, ждет их результата. И после этого будет подана апелляция, чтобы пойти в суд с клубом.

— Возможно ли Баторика увидеть в «Кайрате»?

— Возможно. Мы могли увидеть любого. И Куата, и Аймбетова. И Баторика.

Отметим, что контракт Исламхана с «Аль-Айном» пока не расторгнут. В клуб из ОАЭ капитан сборной Казахстан перешел в январе прошлого года, подписав контракт до конца сезона. В августе Исламхан продлил соглашение на три года. В 18-ти матчах хавбек забил два гола.