Исламхан прошел проверку на детекторе лжи. Кайрат Боранбаев рассказал, зачем он это сделал
В данный момент капитан сборной отстранен от соревнований.
В данный момент капитан сборной отстранен от соревнований.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Бауыржан Исламхан прошел проверку на детекторе лжи. Об этом в интервью «Спорту Шредингера» сообщил председатель наблюдательного совета «Кайрата» Кайрат Боранбаев.
В сентябре Исламхан сдал положительный
— Общались ли с Исламханом? Как он вообще там? Что ждет его в будущем?
— С Бауыржаном мы общались, — сказал Боранбаев. — Мы с ним на контакте. Он ждет решения. Они сейчас подают вторую апелляцию. Я, как знаю, он прошел детектор лжи. Я, честно говоря, сам недавно узнал об этом. Это посоветовали его агент. Они готовят
— Возможно ли Баторика увидеть в «Кайрате»?
— Возможно. Мы могли увидеть любого. И Куата, и Аймбетова. И Баторика.
Отметим, что контракт Исламхана с «Аль-Айном» пока не расторгнут. В клуб из ОАЭ капитан сборной Казахстан перешел в январе прошлого года, подписав контракт до конца сезона. В августе Исламхан продлил соглашение на три года. В 18-ти матчах хавбек забил два гола.
До «Аль-Айна» Исламхан выступал за «Кайрат». С алматинским клубом он пять раз становился серебряным призером КПЛ и четырежды выигрывал Кубок Казахстана.