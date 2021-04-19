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12:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Для меня это уже не чужая страна!». Лидер «Тараза» из Португалии захотел выступать за сборную Казахстана

Легионер забил четыре гола в шести матчах.

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Футболист «Тараза» Педро Эуженио стал героем матча с «Акжайыком» (1:0), забив очередной красивый гол. Португалец вошел в число лучших бомбардиров чемпионата, на его счету уже четыре гола. В интервью пресс-службе клуба он рассказал о прошедшем матче и ответил на вопрос о возможном выступлении за сборную Казахстана.

— Педро, как сложилась прошедшая игра?

— Матч был очень трудным. «Акжайык» — это агрессивная команда, и они играют в контактный футбол. Кроме того, они заставили нас чувствовать себя некомфортно с этими длинными пасами для нападающих, частыми забросами в штрафную.

Команда
Казахстан

— Вы уже забили четыре гола в чемпионате и второй победный. Ощущаете себя героем?

— Нет, я не чувствую себя героем. Вся команда усердно работает 90 минут, и главное — это те три очка, что мы заработали. И не имеет значения, кто именно забьет.

—  В «Таразе» вы демонстрируете довольно результативную игру. Что повлияло на это?

— Разница в том, что в предыдущем клубе я больше играл нападающим. Сейчас у меня новая позиция в «Таразе» — я играю на месте левого вингера. Разница только в этом. Возможно, этот выбор позиции тренерами и сказался…

— Легионер «Ордабасы» Жоао Пауло высказался в том плане, что готов выступать за сборную Казахстана. Если бы такое предложение поступило вам, как бы отреагировали?

— Почему бы и нет? Для любого игрока большая честь выступать в составе сборной страны, представлять ее на международной арене. И если у меня есть такая возможность, то я также хотел бы помочь сборной Казахстана достичь поставленных целей. Для меня это уже не чужая страна!

Напомним, что после игры с уральским клубом «Тараз» с 14 очками расположился на втором месте в турнирной таблице, уступив первую строчку «Астане» лишь по дополнительным показателям. В седьмом туре, 23 апреля, таразцы в гостях сыграют с «Каспием».

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