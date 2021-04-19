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21:34 (мск), источник: ТАСС

Мохаммед Салах назначен капитаном сборной Египта по футболу

ТАСС, 19 апреля. Нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Мохаммед Салах стал капитаном сборной Египта. Об этом в понедельник заявил тренер сборной Хоссам Эль-Бадри, пишет Arab News.

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Источник: AP 2020

Ранее капитанская повязка в сборной Египта доставалась по умолчанию самому возрастному футболисту, однако, по словам тренера, сейчас сборной необходима стабильная игра, в том числе с точки зрения лидерских качеств ключевых игроков.

Тренер уточнил, что другие египетские футболисты, в том числе более возрастные, поддержали данное решение. Главной задачей для сборной наставник назвал выход в финальную часть чемпионата мира по футболу в Катаре.

Ранее в марте также было объявлено, что тренерский штаб сборной Египта намерен включить 28-летнего Салаха в расширенный состав команды для участия в Олимпийских играх в Токио.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года, в составе команды он стал чемпионом Англии, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и обладателем Суперкубка УЕФА. Ранее он играл за египетский «Мокавлун», швейцарский «Базель», английский «Челси», итальянские «Фиорентину» и «Рому».

Сборная Египта становилась обладателем Кубка африканских наций семь раз и является единственной командой, завоевавшей титул три раза подряд.

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