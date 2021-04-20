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12:43 (мск), источник: ТАСС

Главный тренер сборной России Черчесов получил награду от Государственной думы РФ

ТАСС, 20 апреля. Сборная России и главный тренер Станислав Черчесов получили почетную грамоту и специальную медаль «За высокие спортивные достижения на чемпионате мира — 2018 по футболу». Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

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«Благодарю Государственную думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды, — сказал Черчесов. — Три года назад нам это сделать не удалось, но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать еще долго, но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании — Евро-2020».

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В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти.

Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).

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