Главный тренер сборной России Черчесов получил награду от Государственной думы РФ

«Благодарю Государственную думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды, — сказал Черчесов. — Три года назад нам это сделать не удалось, но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать еще долго, но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании — Евро-2020».
В 2018 году Россия впервые в истории приняла чемпионат мира по футболу. Сборная России сумела дойти до четвертьфинала турнира, в котором уступила хорватским футболистам в серии пенальти.
Чемпионат Европы пройдет в 12 европейских городах с 11 июня по 11 июля 2021 года. Сборная России будет играть в группе B, соперниками россиян станут команды Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня).