Главный тренер сборной России Черчесов получил награду от Государственной думы РФ

«Благодарю Государственную думу и ее председателя Вячеслава Володина за оценку нашей игры на домашнем чемпионате мира. В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды, — сказал Черчесов. — Три года назад нам это сделать не удалось, но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков. Этот турнир мы будем вспоминать еще долго, но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании — Евро-2020».