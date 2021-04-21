Текущие события
Футбол. Кубок России
2-й тайм
Ахмат
Крылья Советов
00
Футбол. Кубок России
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:30
Милан
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:00
Леванте
Севилья
Футбол. Зарубежный
20:00
Осасуна
Валенсия
Футбол. Зарубежный
21:00
Бетис
Атлетик
Футбол. Зарубежный
21:30
Боруссия Д
Унион Б
Футбол. Зарубежный
21:30
Вердер
Майнц
Футбол. Зарубежный
21:30
Хоффенхайм
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:30
Штутгарт
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
21:45
Болонья
Торино
Футбол. Зарубежный
21:45
Дженоа
Беневенто
Футбол. Зарубежный
21:45
Кротоне
Сампдория
Футбол. Зарубежный
21:45
Специя
Интер
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
Кальяри
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Парма
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
22:00
Эльче
Вальядолид
Футбол. Зарубежный
22:15
Астон Вилла
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
23:00
Кадис
Реал
Все события
Фоторепортажи
26AMC Fight Nights 100 в Москве
20Болельщики поддержали Гильерме, «Локомотив» перегнал «Спартак»
14:28 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча

Игры пройдут на выезде.

Наверх
Источник: Reuters

Сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча, сообщает Meta-ratings. kz.

Игры состоятся 4 и 7 июня на выезде. При этом соперники подопечных Талгата Байсуфинова пока не определены. Вероятно, что в первой встрече им будет противостоять одна из балканских сборных.

Напомним, Казахстан провел два матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022, в которых проиграл Франции и сыграл вничью с Украиной.

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Панарин пережил унижение в дерби Нью-Йорка
«Питтсбург» вел 6:0 и чуть не проиграл, пропустив шесть голов
Переворота не произошло. Суперлигу переделают после протестов
СМИ: Экс-тренер «Зенита» возглавит футбольный клуб «Наполи»
СМИ: Мбаппе поручил близким поиск дома в Мадриде
Панарин точно не сыграет за сборную России на ЧМ в Латвии
«Ахмат» играет с «Крыльями Советов» в полуфинале КР (трансляция)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь