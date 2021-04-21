Сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча
Игры пройдут на выезде.
Игры пройдут на выезде.
Сборная Казахстана по футболу проведет два товарищеских матча, сообщает
Игры состоятся 4 и 7 июня на выезде. При этом соперники подопечных Талгата Байсуфинова пока не определены. Вероятно, что в первой встрече им будет противостоять одна из балканских сборных.
Напомним, Казахстан провел два матча в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022, в которых проиграл Франции и сыграл вничью с Украиной.