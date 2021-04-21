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15:19 (мск), источник: Vesti.kz

Бомбардир «Ордабасы», лидер «Тараза» и лучший вратарь КПЛ-2020. Кого может натурализовать сборная Казахстана

Каждый из них не против сменить спортивное гражданство.
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Талгат Байсуфинов заинтересован в Жоао Пауло, вингер «Тараза» Педро Эуженио готов играть за Казахстан, а руководство «Кызыл-Жара» считает, что Лобанцев усилил бы вратарскую линию нашей сборной. Корреспондент Vesti.kz оценивает каждого из потенциальных новичков сборной Казахстана.

Педро Эуженио

Португалец — локомотив нынешнего «Тараза», который не только эффективно, но и крайне эффектно приносит результаты своему клубу. При этом довольно неожиданно сам Эуженио высказался положительно о выступлении за сборную Казахстана. Учитывая, что сейчас кадровые проблемы с атакой у сборной действительно существуют, креативный вингер вполне мог бы пригодиться Талгату Байсуфинову.

Но есть и противоречивые факторы. Эуженио 30 лет. Да, он вполне может играть за сборную несколько циклов, но 
все-таки
это не молодой игрок. Кроме того, Педро эффективен именно как левый вингер, в любой другой позиции его представить тяжело и вряд ли он будет так же полезен.

Кроме того, сомнения в натурализации есть еще и потому, что в том же «Таразе» выступают потенциально игроки для сборной, в частности Бауыржан Байтана.
Команда
Казахстан

Отчисление из «Спортинга», отказ от «Бенфики» ради Англии, шедевр в Болгарии. История карьеры лидера «Тараза»

Жоао Пауло

О том, почему бразильца не стоит натурализовывать, мы уже рассуждали в отдельном тексте, но, вероятно, приглашение лидера «Ордабасы» в сборную Казахстана все более реалистично. Если главный тренер сборной говорит об этом публично, если сам игрок не отвергает это предложение, это наводит лишь на одну мысль — работа над получением казахстанского паспорта для Жоао Пауло, скорее всего, уже началась. Судить, насколько необходим нашей сборной 32-летний бразилец, будут уже болельщики.

Но надо признать, что на уровне чемпионата Казахстана по дистанции в несколько сезонов Жоао Пауло показал себя разнообразным и мастеровитым нападающим. Объективно он может составить серьезную конкуренцию нынешним форвардам сборной, но относительно уровня его реализации и качества игры в матчах высокого международного уровня пока есть сомнения (хотя бы из его статистики выступлений в еврокубках).

Возраст, неэффективность в еврокубках, контратакующий стиль. Почему Жоао Пауло не нужен сборной Казахстана

Мирослав Лобанцев

Одна из линий сборной, в которой нет существенного дефицита, это как раз вратарская. Опытный Мокин, отлично сыгравший против Украины Покатилов, молодые Сейсен и Шайзада дают понять, что у нас наконец наступило время местных голкиперов после поколения Сидельникова и Эрича.

Но слухи о натурализации вратаря «Кызыл-Жара» Лобанцева также вскользь возникали, хотя с высокой вероятностью до этого все же не дойдет. Сборная вряд ли заинтересована в 
экс-игроке
«Локомотива», а сам Лобанцев вполне комфортно себя чувствует с российским паспортом в чемпионате Казахстана, поскольку не является легионером.

Взлет в «Локомотиве» и перезагрузка в Казахстане. Лучший вратарь КПЛ-2020.
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