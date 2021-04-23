Определился второй соперник сборной Казахстана по футболу по товарищескому матчу

Напомним, что в отборочном цикле ЧМ-2022 подопечные Талгата Байсуфинова провели две игры — дома уступили Франции (0:2), а в гостях сыграли вничью с Украиной (1:1). Следующие матчи в группе D пройдут 1 сентября. Сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.