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13:36 (мск), источник: Vesti.kz

Определился второй соперник сборной Казахстана по футболу по товарищескому матчу

Сборная Казахстана по футболу может провести товарищеский матч против Мальты в Австрии. Об этом сообщает телеграм-канал «Гол емес».

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Источник: Reuters

Отмечается, что осталось дождаться согласия от мальтийской стороны.

Ранее КФФ официально объявила о проведении контрольной игры против Косово.

Напомним, что в отборочном цикле ЧМ-2022 подопечные Талгата Байсуфинова провели две игры — дома уступили Франции (0:2), а в гостях сыграли вничью с Украиной (1:1). Следующие матчи в группе D пройдут 1 сентября. Сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.

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