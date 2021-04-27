В сборной России рассказали о состоянии Головина, сдавшего положительный тест на коронавирус
Сборная России подтвердила, что полузащитник Монако Александр Головин сдал положительный тест на COVID-19.
Сборная России подтвердила, что полузащитник Монако Александр Головин сдал положительный тест на COVID-19.
О состоянии 24-летнего футболиста рассказал главный врач национальной команды Эдуард Безуглов.
«Тест на ПЦР полузащитника сборной России Александра Головина, который он сдал после воскресного матча чемпионата Франции, дал положительный результат. В связи с этим игрок в данный момент находится на карантине. Общее самочувствие футболиста хорошее, представители тренерского и медицинского штаба сборной находятся с ним на связи. Желаем Александру скорейшего выздоровления и ждем его в двадцатых числах мая в расположении национальной команды для подготовки к Евро», — приводит слова Безуглова