DFB подтвердил, что начнет переговоры с Фликом о назначении на пост главного тренера сборной Германии
Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что хочет назначить
Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что хочет назначить
Флик, который по окончании сезона покинет пост главного тренера «Баварии», является главным кандидатом на смену Йоахима Лева, который уйдет из национальной команды после Евро-2020.
«Хорошо известно, что Ханси Флик высоко ценится DFB. Мы можем подтвердить, что будем вести переговоры с ним и руководителями «Баварии», — говорится в заявлении DFB, текст которого приводит SID.
Ранее Флик попросил «Баварию» о расторжении контракта по окончании сезона. Сегодня стало известно, что новым главным тренером мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман.