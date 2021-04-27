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19:56 (мск), источник: Sport24

DFB подтвердил, что начнет переговоры с Фликом о назначении на пост главного тренера сборной Германии

Немецкий футбольный союз (DFB) подтвердил, что хочет назначить Ханса-Дитера Флика на пост главного тренера сборной Германии.

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Источник: AP 2020

Флик, который по окончании сезона покинет пост главного тренера «Баварии», является главным кандидатом на смену Йоахима Лева, который уйдет из национальной команды после Евро-2020.

«Хорошо известно, что Ханси Флик высоко ценится DFB. Мы можем подтвердить, что будем вести переговоры с ним и руководителями «Баварии», — говорится в заявлении DFB, текст которого приводит SID.

Ранее Флик попросил «Баварию» о расторжении контракта по окончании сезона. Сегодня стало известно, что новым главным тренером мюнхенцев станет Юлиан Нагельсман.

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