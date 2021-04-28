Гиггз в суде не признал себя виновным в нападении на двух женщин

Слушания по этому делу начались в среду в Манчестере. Гиггз на первом заседании суда назвал свое имя, адрес и дату рождения и ответил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Отмечается, что следующее заседание суда состоится 26 мая.

Ранее 47-летний экс-футболист был освобожден под залог до суда при условии, что не будет приближаться ни к одной из женщин, которые обвиняют его в нападении, или приближаться к любым адресам, где они, по его мнению, могут находиться.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--bc831b8a74e1f0fc42ed" data-vnd="bc831b8a74e1f0fc42ed" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=bc831b8a74e1f0fc42ed" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Королевская прокурорская служба предъявила Гиггзу обвинения в нападении на двух женщин. Гиггзу предъявлены обвинения в «контролирующем или принуждающем» поведении, а также в нападении с причинением телесных повреждений одной женщине, и еще одно обвинение в нападении с нанесением побоев другой женщине.