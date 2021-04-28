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14:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гиггз в суде не признал себя виновным в нападении на двух женщин

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Главный тренер сборной Уэльса по футболу и бывший игрок английского «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз сказал в суде, что не признает себя виновным в нападении на двух женщин, сообщает Би-би-си.

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Источник: AP 2020

Слушания по этому делу начались в среду в Манчестере. Гиггз на первом заседании суда назвал свое имя, адрес и дату рождения и ответил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Отмечается, что следующее заседание суда состоится 26 мая.

Ранее 47-летний экс-футболист был освобожден под залог до суда при условии, что не будет приближаться ни к одной из женщин, которые обвиняют его в нападении, или приближаться к любым адресам, где они, по его мнению, могут находиться.

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Ранее Королевская прокурорская служба предъявила Гиггзу обвинения в нападении на двух женщин. Гиггзу предъявлены обвинения в «контролирующем или принуждающем» поведении, а также в нападении с причинением телесных повреждений одной женщине, и еще одно обвинение в нападении с нанесением побоев другой женщине.

На прошлой неделе Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) сообщила, что тренером сборной Уэльса в матчах ЕВРО-2020 вместо Гиггза будет Роберт Пейдж.

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