Гиггз в суде не признал себя виновным в нападении на двух женщин

Слушания по этому делу начались в среду в Манчестере. Гиггз на первом заседании суда назвал свое имя, адрес и дату рождения и ответил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям. Отмечается, что следующее заседание суда состоится 26 мая.
Ранее 47-летний экс-футболист был освобожден под залог до суда при условии, что не будет приближаться ни к одной из женщин, которые обвиняют его в нападении, или приближаться к любым адресам, где они, по его мнению, могут находиться.
Ранее Королевская прокурорская служба предъявила Гиггзу обвинения в нападении на двух женщин. Гиггзу предъявлены обвинения в «контролирующем или принуждающем» поведении, а также в нападении с причинением телесных повреждений одной женщине, и еще одно обвинение в нападении с нанесением побоев другой женщине.
На прошлой неделе Футбольная ассоциация Уэльса (FAW) сообщила, что тренером сборной Уэльса в матчах ЕВРО-2020 вместо Гиггза будет Роберт Пейдж.