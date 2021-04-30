Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Страсбур
Футбол. Зарубежный
22:00
Саутгемптон
Лестер
Футбол. Зарубежный
22:00
Сельта
Леванте
Футбол. Премьер-лига
1.05
Рубин
Динамо
Футбол. Премьер-лига
1.05
Ротор
Ахмат
Футбол. Зарубежный
1.05
Кристал Пэлас
Манчестер Сити
Все события
Фоторепортажи
22«Спартак» обыграл ЦСКА в молодежном дерби. Как сыграют взрослые команды?
9Усман отправил Масвидаля в глубокий нокаут
18:20 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу официально объявила соперника на второй товарищеский матч

Определился соперник сборной Казахстана по футболу по второму товарищескому матчу. Об этом официально сообщает пресс-служба КФФ.

Наверх

Он пройдет с Мальтой 7 июня в Вольфсберге (Австрия). Казахстанская команда встречалась с этой сборной в 2003 году в городе Аттард и завершила спарринг вничью 2:2.

А до этого, 4 июня в Приштине, подопечные Талгата Байсуфинова проведут первый товарищеский матч против Косово.

Напомним, что в отборочном цикле ЧМ-2022 Казахстан провел две игры — дома уступил Франции (0:2), а в гостях сыграл вничью с Украиной (1:1). Следующие матчи в группе D пройдут 1 сентября. Сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная России по хоккею уступила Швейцарии в Еврочеллендже
«Сиэтл Кракен» стал 32-м клубом Национальной хоккейной лиги
ЦСКА снова потеряет очки: Топ-5 ставок выходных
Олимпийская чемпионка Савченко объявила о завершении карьеры
«Арсенал» удивит «Спартак»: неожиданные прогнозы на РПЛ
Российский клуб проиграл «Монако» в финальной серии Еврокубка
Сборная России по футболу поддержала бойкот социальных сетей
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь