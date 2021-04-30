Сборная Казахстана по футболу официально объявила соперника на второй товарищеский матч

Он пройдет с Мальтой 7 июня в Вольфсберге (Австрия). Казахстанская команда встречалась с этой сборной в 2003 году в городе Аттард и завершила спарринг вничью 2:2.

А до этого, 4 июня в Приштине, подопечные Талгата Байсуфинова проведут первый товарищеский матч против Косово.