Сборная Казахстана по футболу официально объявила соперника на второй товарищеский матч
Определился соперник сборной Казахстана по футболу по второму товарищескому матчу. Об этом официально сообщает
Определился соперник сборной Казахстана по футболу по второму товарищескому матчу. Об этом официально сообщает
Он пройдет с Мальтой 7 июня в Вольфсберге (Австрия). Казахстанская команда встречалась с этой сборной в 2003 году в городе Аттард и завершила спарринг вничью 2:2.
А до этого, 4 июня в Приштине, подопечные Талгата Байсуфинова проведут первый товарищеский матч против Косово.
Напомним, что в отборочном цикле ЧМ-2022 Казахстан провел две игры — дома уступил Франции (0:2), а в гостях сыграл вничью с Украиной (1:1). Следующие матчи в группе D пройдут 1 сентября. Сыграют Казахстан — Украина, Франция — Босния.