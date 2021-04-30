РФС поддержал бойкот соцсетей против дискриминации в интернете

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая», — говорится в сообщении РФС.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская футбольная лига (EFL), ассоциация тренеров (LMA) и другие организации объявили, что временно отключат свои каналы в социальных сетях в рамках акции по борьбе с проявлением дискриминации в интернете. К бойкоту также подключатся шотландские клубы. В четверг к бойкоту соцсетей присоединился Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в пятницу — Международная федерация футбола (ФИФА).