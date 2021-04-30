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18:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

РФС поддержал бойкот соцсетей против дискриминации в интернете

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. РФС и сборные России по футболу присоединились к бойкоту социальных сетей для борьбы с дискриминацией и оскорблениями в интернете, сообщается в Telegram-канале РФС.

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Источник: Спорт РИА Новости

«РФС и сборные России поддерживают УЕФА, ФИФА и национальные футбольные федерации в борьбе против оскорблений в интернете и любых видов дискриминации и присоединяются к акции бойкота социальных сетей с 30 апреля по 5 мая», — говорится в сообщении РФС.

Ранее Футбольная ассоциация Англии (FA), Английская футбольная лига (EFL), ассоциация тренеров (LMA) и другие организации объявили, что временно отключат свои каналы в социальных сетях в рамках акции по борьбе с проявлением дискриминации в интернете. К бойкоту также подключатся шотландские клубы. В четверг к бойкоту соцсетей присоединился Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в пятницу — Международная федерация футбола (ФИФА).

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