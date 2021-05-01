Шевченко: Живу в Лондоне, жена американка, но в душе я остаюсь украинцем

«Куда бы вы ни пошли, прошлое всегда находит вас. Я живу в Лондоне, жена американка, у детей двойные паспорта. Но в душе я остаюсь украинцем. И меня очень беспокоит то, что происходит в моей стране в последние годы.

Нравится ли мне нынешний футбол? Я закончил карьеру в 2012 году. Но уже в моё время в футболе было много денег. Всегда важны люди, игроки и менеджеры. Ничего больше, — приводит слова Шевченко Il Corriere della Sera.