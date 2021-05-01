Тренер сборной Украины описал жизнь в «закрытом» СССР

Шевченко назвал жизнь в стране одинаковой для всех с обилием спорта и учебных заведений. «Закрытая страна, из-за которой ты и сам закрывался. Мы даже не представляли, что может быть другая жизнь», — посчитал он. Украинец вспомнил, как в детстве занимался разными видами спорта, а затем оказался в академии киевского «Динамо».