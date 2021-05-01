Тренер сборной Украины описал жизнь в «закрытом» СССР
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко описал жизнь в «закрытом» СССР. Его слова приводит Corriere della Sera.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко описал жизнь в «закрытом» СССР. Его слова приводит Corriere della Sera.
Шевченко назвал жизнь в стране одинаковой для всех с обилием спорта и учебных заведений. «Закрытая страна,
В бытность игроком Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Вместе с итальянской командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч».