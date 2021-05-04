«Астана» без денег, «Кайрат» без результата, «Ордабасы» без игры. Обзор матчей 9-го тура КПЛ

«Астана» и «Тобол» побеждают, но есть вопросы

Лидер турнира «Астана» на бумаге должна была сыграть один из самых сложных выездных матчей сезона, но на деле все закончилось будничной победой столичной команды. Уже к середине первого тайма «Астана» благодаря традиционному лидеру Марину Томасову и постепенно набирающему вес в коллективе Валерию Чуперке обеспечила себе комфортное преимущество еще в первом тайме.

Алексей Бага после игры отметил, что ранние пропущенные голы и трудности в атаке влияют на результаты, из-за чего команда испытывает проблемы даже в психологическом плане.

Меж тем, публично о финансовых сложностях в «Астане» заговорил Андрей Тихонов. В клубе не платят зарплаты три месяца, ранее о больших долгах «Астаны» в интервью Vesti.kz рассказывал спортивный юрист Михаил Прокопец, также был разочарован действиями (а точнее бездействием) клуба недавно ушедший лидер Дмитрий Шомко. Посмотрим, что будет дальше, но очевидно, что финансовое положение «Астаны» лишь усугубляется.

Другой претендент на титул «Тобол» принимал в манеже сенсационный «Тараз». Если говорить тезисно, «Тобол» отлично воспользовался ошибками капитана гостей Елдоса Ахметова, но во втором тайме «Тараз» переломил игру и если бы не главный арбитр Денис Измайлов, который не назначил очевиднейший пенальти в сторону хозяев, матч мог бы развернуться и по результату. Бабаян признал, что его команда во втором тайме действовала плохо. Еще немного грусти «Тоболу», несмотря на крупную победу добавил факт обратный замены Зорана Тошича — именитый легионер из-за травмы покинул поле спустя десять минут после выхода. Теперь возникают опасения, как бы самый громкий трансфер сезона не превратился в самый оглушительный провал.

«Кайрат» получает от своих, «Ордабасы» терпит крах

Настало время, когда собственные воспитанники «Кайрата» подросли в других клубах и доказывают, что состоятельны на уровне КПЛ и в частности в противостояниях с родным, сверхамбициозным клубом. «Кызыл-Жар» во главе с Андреем Карповичем, а также воспитанниками алматинского клуба Алибеком Касымом (забил в четвертый раз подряд) и Нурланом Даировым отнял важнейшие очки у команды Алексея Шпилевского. Команды обменялись голами со стандартов, «Кайрат» сыграл вничью и таким образом продолжает крайне нестабильно выступать по сезону. Похоже, выезды становятся реальной проблемой для алматинцев и практически у каждого клуба есть шанс в домашних стенах потрепать нервы действующему чемпиону страны.

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Так и не собрался после унизительного поражения в Алматы другой кандидат на медали «Ордабасы». Казалось, что придумать более удобного соперника после нокдауна от «Кайрата» просто невозможно, ведь «Туран» вообще не побеждал до этого и выглядел очень неубедительно с игровой точки зрения. Но очередная голевая передача Таната Нусербаева и замыкание Темирлана Амирова вновь заставили говорить Александра Седнева о самолюбии игроков, более того, белорусский специалист прямо заявил, что «Ордабасы» стал «абсолютно посредственной командой» — оценка именно со стороны главного тренера прямо скажем неожиданная, но довольно объективная.

Легионеры тащат «Акжайык» и «Атырау», «Шахтер» не прибавляет при Адиеве

На удивление задорный и результативный матч выдался в Уральске. Украинский нападающий Николай Ковталюк «молчал» восемь туров, а в игре с «Жетысу» оформил эффектный хет-трик и принес победу команде Владимира Мазяра. «Жетысу» ответил двумя мячами от неожиданных персонажей, Александр Кислицын забил со штрафного (!), а еще один выпускник академии «Кайрата» Адам Адахаджиев техничным ударом уложил мяч в дальнюю девятку.

В локальном западно-казахстанском противостоянии «Атырау» выяснял отношения с «Каспием». Команда Срджана Благоевича вновь много владела мячом, но эффективнее по главному критерию — голам, оказались игроки Арама Восканяна. Для «Атырау» результат продолжают добывать бразильские легионеры — уже второй отличный гол в сезоне оформил Брайан Гарсия, еще один мяч на счету Алекса Бруну.