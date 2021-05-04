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19:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда сборной Ирландии по футболу умер от рака

Бывший футболист сборной Ирландии Алан Маклафлин умер от рака в возрасте 54 лет. Об этом сообщает The Sun.

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Источник: Reuters

Маклафлин продолжительное время боролся с болезнью. Он завершил карьеру игрока в 2003 году, после чего работал в тренерском штабе Портсмута, а с 2016-го — в академии «Суиндон Тауна».

Маклафлин — звезда сборной Ирландии. На счету полузащитника 42 матча и два гола в составе национальной команды. Участник чемпионата мира в Италии в 1990-м. Гол Маклафлина в матче отборочного турнира к ЧМ-1994 в ворота сборной Северной Ирландии помог его команде пробиться в финальную стадию турнира.

Маклафлин включен в залы славы «Портсмута» и «Суиндон Тауна». Также он известен по выступлениям за «Уиган Атлетик» и «Саутгемптон».

За свою клубную карьеру ирландский хавбек провел 515 матчей и забил 80 голов.

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