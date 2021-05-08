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15:57 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты юношеской сборной Беларуси уступили хорватам на международном турнире

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-15) неудачно провели заключительный матч на международном турнире в хорватском Загребе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: Неизвестно (переливка из фотобанка)

Сегодня в последнем поединке предварительной группы белорусы уступили хозяевам соревнований хорватским сверстникам со счетом 1:3. До этого подопечные Дмитрия Короткевича обыграли команды Северной Македонии — 4:2 и Болгарии — 2:1. Итоговое положение: Хорватия — 9 очков, Беларусь — 6, Болгария — 3, Северная Македония — 0. Итоговое положение в предварительной группе В: Россия — 9, Литва — 4, Босния и Герцеговина — 3, Албания — 1.

Таким образом, завтра белорусские футболисты встретятся с литовцами в матче за третье итоговое место. В главном финале сыграют команды Хорватии и России, сборные Боснии и Герцеговины и Болгарии поспорят за 5-е место, а северомакедонцы и албанцы будут оспаривать седьмую итоговую позицию.

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