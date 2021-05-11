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15:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Аршавин высказался о скандалах с бывшими женами

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал конфликты со своими бывшими возлюбленными.

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Ранее сообщалось, что Аршавин выиграл суд по уменьшению алиментов для своих детей от Юлии Барановской. Мать спортсмена также обвиняла бывшую супругу Андрея Алису Казьмину в краже миллиона евро.

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«Это два скандала, связанные с женщинами, с которыми я жил. Они использовали эту ситуацию. Юля пошла на это, чтобы сделать себе карьеру. У нее была такая возможность, и она ее использовала. Во втором случае это тоже была попытка давления на меня за счет общественности», — рассказал Аршавин на шоу «50 вопросов».

Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.

Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, а в феврале следующего года у пары родилась дочь. Андрей и Алиса развелись после трех лет в браке.

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