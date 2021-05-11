Аршавин высказался о скандалах с бывшими женами

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Ранее сообщалось, что Аршавин выиграл суд по уменьшению алиментов для своих детей от Юлии Барановской. Мать спортсмена также обвиняла бывшую супругу Андрея Алису Казьмину в краже миллиона евро.

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«Это два скандала, связанные с женщинами, с которыми я жил. Они использовали эту ситуацию. Юля пошла на это, чтобы сделать себе карьеру. У нее была такая возможность, и она ее использовала. Во втором случае это тоже была попытка давления на меня за счет общественности», — рассказал Аршавин на шоу «50 вопросов».

Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.