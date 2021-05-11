Аршавин высказался о скандалах с бывшими женами
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал конфликты со своими бывшими возлюбленными.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Бывший футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал конфликты со своими бывшими возлюбленными.
Ранее сообщалось, что Аршавин выиграл суд по уменьшению алиментов для своих детей от Юлии Барановской. Мать спортсмена также обвиняла бывшую супругу Андрея Алису Казьмину в краже миллиона евро.
«Это два скандала, связанные с женщинами, с которыми я жил. Они использовали эту ситуацию. Юля пошла на это, чтобы сделать себе карьеру. У нее была такая возможность, и она ее использовала. Во втором случае это тоже была попытка давления на меня за счет общественности», — рассказал Аршавин на шоу «50 вопросов».
Аршавин встречался с Барановской на протяжении девяти лет, но их отношения не были официально зарегистрированы. Телеведущая родила от бывшего футболиста троих детей.
Аршавин и Казьмина поженились в 2016 году, а в феврале следующего года у пары родилась дочь. Андрей и Алиса развелись после трех лет в браке.