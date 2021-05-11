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17:53 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские футболисты заняли 3-е место на юношеском турнире в Хорватии

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юношеской сборной Беларуси (U-15) заняли третье место на международном турнире в хорватском Загребе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В поединке за третью итоговую позицию подопечные Дмитрия Короткевича победили сверстников из Литвы с минимальным преимуществом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Родион Медведев, отличившийся на 50-й минуте игры.

На предварительном этапе этих состязаний белорусы одолели команды Северной Македонии (4:2) и Болгарии (2:1), а также уступили хозяевам турнира хорватам со счетом 1:3.

Хорватские футболисты стали победителями соревнований, обыграв в решающем поединке россиян в серии послематчевых пенальти — 5:3 (основное время — 1:1). В матче за пятое место сборная Боснии и Герцеговины победила болгарскую команду — 3:1, а в поединке за седьмую итоговую позицию албанцы одолели северомакедонцев в серии пенальти — 4:2 (основное время — 0:0).

Лучшим игроком турнира признан россиянин Станислав Топинка, вратарем — хорват Ян Хлапчич, лучшим бомбардиром стал его товарищ по команде Маро Косович.

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