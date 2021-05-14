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13:51 (мск), источник: ТАСС

СМИ: ФИФА разрешила Лапорту выступать за сборную Испании

ТАСС, 14 мая. Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила французскому защитнику английского «Манчестер Сити» Эмерику Лапорту выступать за сборную Испании. Об этом сообщил в Twitter журналист Reuters Саймон Эванс.

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Источник: AP 2021

Ранее газета Marca сообщала, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике попросил руководителей федерации футбола страны изучить возможность натурализации 26-летнего Лапорта, у которого есть баскские корни.

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Правила ФИФА позволяют футболисту менять сборную, если он до 21 года провел не более трех официальных или товарищеских матчей за национальную команду. Также в правилах говорится о том, что последнее выступление в составе первой команды должно быть не более трех лет назад. Лапорт выступал только за молодежные сборные Франции, вызывался в основной состав французской национальной команды, но не провел за нее ни одного матча.

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Защитник выступает за «Манчестер Сити» с 2018 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 27 играх за английский клуб во всех турнирах и забил два гола.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья. Сборная Испании попала в группу E и сыграет против поляков, словаков и шведов.

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