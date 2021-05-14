СМИ: ФИФА разрешила Лапорту выступать за сборную Испании

Правила ФИФА позволяют футболисту менять сборную, если он до 21 года провел не более трех официальных или товарищеских матчей за национальную команду. Также в правилах говорится о том, что последнее выступление в составе первой команды должно быть не более трех лет назад. Лапорт выступал только за молодежные сборные Франции, вызывался в основной состав французской национальной команды, но не провел за нее ни одного матча.