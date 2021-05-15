Капитан сборной России Артем Дзюба стал многодетным отцом
ЕВРО-2020. Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал многодетным отцом, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов страны.
ЕВРО-2020. Футболист петербургского «Зенита» и капитан сборной России Артем Дзюба стал многодетным отцом, сообщается на официальном сайте действующих чемпионов страны.
В субботу супруга Дзюбы Кристина родила 32-летнему нападающему третьего сына. Малыша (вес — 4250 граммов, рост — 56 сантиметров) назвали Александром.
У Дзюбы также есть еще два старших сына — Никита и Максим.