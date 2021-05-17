Игорь Денисов раскрыл подробности конфликта со Станиславом Черчесовым

«Черчесов мне собирался навалять в душевой. Всё «Динамо» это слышало. Было это в раздевалке. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год. Говорю ему: «Саламыч, я вам просто руки не подам. И всё, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?» При всём «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой…» Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Всё, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдёт, кричал: «Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал.

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Это получилось из-за Юсупова. Тогда мы играли с «Зенитом», а Юсуп как раз набрал феерическую форму. Саламыч же его не поставил в состав. В то время ходили слухи, и сам Юсуп в разговоре со мной не скрывал, что есть предложение от «Зенита», и он подписывает. Вот мы как раз играем с «Зенитом». Но Юсуп получает деньги за «Динамо». Это моё понимание футбола. Человек — профессионал, на каждой тренировке выкладывается, он просто был лучший в центре полузащиты. Он на тот момент был на полголовы лучше меня. Это ведущий игрок «Динамо» в центральной зоне, мы играем с «Зенитом», а он не ставится в состав по каким-то непонятным причинам. Мы проиграли 0:1, хотя как минимум должна была быть ничья. Тогда Зобнин был ещё сырой.

Я после игры задал вопрос: «Саламыч, почему не играет ведущий игрок? Почему ваши околофутбольные игры влияют на результат?» На моё высказывание полетело всё. Когда он начал переходить уже на личности, грубость, тогда я сказал: «Вы для меня всё (больше не существуете), здороваться с вами не буду». И я больше с ним не здоровался. Он меня вызвал в кабинет, и я сказал, что даже отцу не разрешал повышать голос. Говорю ему: «У меня четверо детей. Какое вы имеет право при всех игроках “Динамо” меня унижать? Вы понимаете, что я ничего не могу сделать, потому что у меня контракт». Мне не хватало только с тренером подраться. Это было бы уже сверх. Тогда бы я, наверное, не простил этого сам себе. Но это была суперпровокация с его стороны. В «Динамо» меня вообще ненавидели из-за моей зарплаты. Много ситуаций было. В этой ситуации я сдержался.

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