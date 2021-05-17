Игорь Денисов раскрыл подробности конфликта со Станиславом Черчесовым
Бывший футболист сборной России Игорь Денисов рассказал о конфликте со Станиславом Черчесовым во времена совместной работы в московском «Динамо».
Бывший футболист сборной России Игорь Денисов рассказал о конфликте со Станиславом Черчесовым во времена совместной работы в московском «Динамо».
«Черчесов мне собирался навалять в душевой. Всё «Динамо» это слышало. Было это в раздевалке. Он меня пригласил на разборки. Я бы его разок прессанул как следует, но просто закончил бы с футболом. У меня был контракт на 4 миллиона евро в год. Говорю ему: «Саламыч, я вам просто руки не подам. И всё, ко мне больше никаких вопросов. Как вы можете так при всех?» При всём «Динамо» он мне указал на душ, сказал: «Пошли в душ, будем там с тобой…» Не знаю, что он там хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался. Потом он меня вызвал в кабинет на базе. Всё, что я думал, сказал ему в глаза. При команде ничего не стал говорить. Он на всю базу орал, что такой, мягко скажем, урод за километр до базы не подойдёт, кричал: «Я его закопаю! Кто он такой? Эту фамилию Денисов сотру, и про него все забудут». Хотя я не понимаю такого обращения. Такое вот он высказывал.
Это получилось
Я после игры задал вопрос: «Саламыч, почему не играет ведущий игрок? Почему ваши околофутбольные игры влияют на результат?» На моё высказывание полетело всё. Когда он начал переходить уже на личности, грубость, тогда я сказал: «Вы для меня всё (больше не существуете), здороваться с вами не буду». И я больше с ним не здоровался. Он меня вызвал в кабинет, и я сказал, что даже отцу не разрешал повышать голос. Говорю ему: «У меня четверо детей. Какое вы имеет право при всех игроках “Динамо” меня унижать? Вы понимаете, что я ничего не могу сделать, потому что у меня контракт». Мне не хватало только с тренером подраться. Это было бы уже сверх. Тогда бы я, наверное, не простил этого сам себе. Но это была суперпровокация с его стороны. В «Динамо» меня вообще ненавидели
А Черчесов что сделал? Он побежал к Ротенбергу — я так это понимаю. Меня в «Динамо» изначально приглашал Ротенберг. Он ему пожаловался: «Денисов идёт против вашего сына». Думаю, вот так он на него накинулся. Хотя я про