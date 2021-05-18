Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:15
Челси
Лестер
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Лацио
Торино
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Манчестер Сити
02
Футбол. Зарубежный
20:00
Манчестер Юнайтед
Фулхэм
11
Футбол. Зарубежный
20:00
Саутгемптон
Лидс
02
Футбол. Зарубежный
19.05
Ньюкасл Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
20:39 (мск), источник: ТАСС

Организаторы матча Польша — Россия не будут требовать у зрителей ПЦР-тесты

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Организаторы товарищеского матча между сборными Польши и России по футболу не будут требовать у зрителей ПЦР-тесты на коронавирус. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Польского футбольного союза.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча пройдет 1 июня в польском Вроцлаве в рамках подготовки к чемпионату Европы 2021 года.

«Матч смогут посетить около 10 тысяч человек. Никаких ПЦР-тестов не требуется. Билеты поступят в продажу 20 мая», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Европы по футболу должен пройти в 11 европейских городах с 11 июня по 11 июля. Сборная России на групповом этапе сыграет с командами Бельгии (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (16 июня, Санкт-Петербург) и Дании (21 июня, Копенгаген).

Читайте также
 "Барселона" хочет уволить Кумана
Почему Черчесов решил обойтись без Смолова
Тедеско допускал ляпы, но мощно прокачал ментальность «Спартака»
Бензема впервые с 2015 года вызван в сборную Франции по футболу
Емельяненко предложил тренировать Дзюбу в MMA
Фергюсон отверг идею о завершении карьеры
«Барселона» получила займ в 500 млн евро
Российский вратарь НХЛ номинирован на приз «Кинг Клэнси трофи»
Футболист «Спартака» попал в состав сборной Швеции на Евро-2020
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь