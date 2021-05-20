Текущие события
Футбол. Зарубежный
19.05
Эвертон
Вулверхэмптон Уондерерс
10
Футбол. Зарубежный
19.05
Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
19.05
Кристал Пэлас
Арсенал
13
Футбол. Зарубежный
19.05
Вест Бромвич Альбион
Вест Хэм Юнайтед
13
Футбол. Зарубежный
19.05
Бернли
Ливерпуль
03
Футбол. Зарубежный
21.05
Леванте
Кадис
Все события
Фоторепортажи
27«Локомотив»: печаль Зе Луиша, ничья с «Динамо»
10Две красные «Урала» и проводы Чорлуки: кадры победы «Локо»
20:41 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футболу официально объявила о матче с участником Евро-2020

Сборная Казахстана по футболу сыграет товарищеский матч против Северной Македонии. Между федерациями достигнуто соглашение о проведении поединка на территории этой страны, сообщает пресс-служба КФФ.

Наверх

Игра состоится 4 июня в Скопье на арене «Тоше Проески».

В рейтинге ФИФА македонцы располагаются на 62-й позиции.

Северная Македония выступит на Евро-2020, который пройдет в 11 городах Европы. Этот турнир станет дебютным в ее истории. Она станет 69-м соперником в истории казахстанской команды, из числа европейских сборных — 40-м.

С 2015 года сборную этой страны тренирует местный специалист Игорь Ангеловски. Из нынешнего состава можно выделить таких футболистов, как Горан Пандев, Энис Барди и Эзган Алиоски.

Напомним, что 7 июня подопечные Талгата Байсуфинова сыграют еще один товарищеский матч, в этот день в Вольфсберге (Австрия) они встретятся с Мальтой.

"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Сборная России заявила на чемпионат мира 17 хоккеистов
Евгений Кузнецов во второй раз в сезоне заразился коронавирусом
Черчесов рассказал, когда в сборную России приедут легионеры
«ПСЖ» и «Челси» поспорят за игрока «Барселоны»
Российский пловец стал чемпионом Европы на дистанции 200 метров
Россиянин Мазепин впервые в сезоне дважды опередил Шумахера
Иностранные фанаты смогут приехать в Россию на Евро-2020 без виз
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь